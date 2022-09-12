Группа по военной помощи Украине соберется 28 сентября в Брюсселе

Как отметил замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант, она включает более 50 стран

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Заседание контактной группы по координации военной помощи Украине пройдет в Брюсселе 28 сентября с участием представителей оружейной отрасли. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

"Я буду председательствовать на встрече глав национальных оружейных [секторов] для обсуждения того, как мировая военно-промышленная база может продолжать поддерживать Украину в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективах, - сказал Лаплант. - Эта специальная сессия по промышленному производству пройдет в рамках контактной группы военной помощи Украине, которая включает более 50 стран. С нетерпением жду обсуждения того, как мы можем продолжать совместную работу по наращиванию формирования ключевых возможностей и решению вопросов цепочек поставок, развитию совместимости и взаимозаменяемости наших систем".

"Встреча пройдет в Брюсселе 28 сентября. Мы намерены пригласить оружейных производителей всех [стран] контактной группы", - отметил замглавы Пентагона.

Как заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, поставляемое Киеву Западом оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине.