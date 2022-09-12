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ТАСС

Представитель Воздушных сил Украины признал невозможность получения истребителей от США

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Боевой пуск американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истребителя МиГ-29 ВВС Украины, август 2022 года
Боевой пуск американской авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истребителя МиГ-29 ВВС Украины, август 2022 года.
Источник изображения: кадр из видео ВВС Украины

Как отметил Юрий Игнат, для того, чтобы иметь возможности использовать иностранные истребители, украинские военные должны адаптировать свою аэродромную инфраструктуру

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал невозможность получения Киевом от США истребителей F-15 и F-16 в настоящее время.

"Украина оказалась в патовой ситуации, когда они (истребители - прим. ТАСС) нам нужны уже сегодня. А это невозможно. Ведь они нуждаются не только в обучении пилотов, но и других специалистов, которые будут обеспечивать эту технику, - военных инженеров. Эти американские истребители достаточно "привередливы", - сказал Игнат в опубликованном в пятницу интервью агентству РБК-Украина.

На вопрос, что сдерживает США от предоставления Украине таких истребителей, представитель командования украинских воздушных сил заявил: "Потому что истребители - это уже вишенка на торте. Это самое технологичное из того, что нам могут поставить союзники. И к тому же не так просто нам их передать. Словакия, которая нам передает МиГ-29, ждала те F-16 едва ли не шесть лет. Государства стоят в очереди, чтобы получить эти истребители".

Игнат рассказал, что обучение украинских пилотов для управления иностранными истребителями, которое обещали провести США, пока не идет. "Нет учений, - ответил представитель командования на соответствующий вопрос. - Пока США выделили 100 млн для того, чтобы их реализовать в 2023 году. Но для этого нужно определиться с типом самолетов, которые нам предоставят наши партнеры. У нас есть хорошие кандидаты, которые могут приступить к учениям, которые уже имеют определенный опыт и знание языка".

Кроме того, Игнат заявил, что для того, чтобы иметь возможности использовать иностранные истребители, украинские военные должны адаптировать свою аэродромную инфраструктуру, в частности создать средства управления и связи, а также подготовить взлетно-посадочные полосы. "Передавать истребители могут. Но целесообразно ли это делать именно сейчас? Они будут просто простаивать, если они не смогут выполнять полеты. И станут одной из ключевых целей для вражеских ударов. Возможно, их лучше передать тогда, когда для них будет все готово: и пилоты, и инженерный состав, и инфраструктура", - считает представитель командования украинских воздушных сил.

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун в конце августа не исключил возможность передачи Украине истребителей. Он заявил, что ВВС США поддержат любое решение американского президента Джо Байдена относительно помощи Украине. В июле Браун допускал, что специалисты США будут обучать украинских летчиков пилотированию американских истребителей. Кроме того, начальник штаба тогда не исключил передачу Киеву, помимо американских F-15 и F-16, европейских истребителей JAS 39 Gripen, Eurofighter и Rafale. В начале сентября министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что администрация не прорабатывает в настоящее время возможность поставки Украине американских истребителей. 

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Страны
Словакия
США
Украина
Продукция
EF-2000
F-15
F-16
Gripen NG
Rafale
Проекты
Военные учения
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