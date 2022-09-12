В ООН заявили, что выступают за демилитаризацию Запорожской АЭС

При этом организация не конкретизирует, на основе решений каких институтов и какими силами должны осуществляться эти меры, отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. ООН выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС, но не конкретизирует, на основе решений каких институтов и какими силами должны осуществляться эти меры. Такую позицию изложил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, может ли соответствующее решение принять Генеральная Ассамблея ООН и реально ли использование в этих целях миротворцев всемирной организации.

"В настоящий момент мы больше всего обеспокоены по поводу безопасности станции и рисков возможного инцидента. Мы разделяем озабоченность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Первым шагом, как сказал генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш], могли бы стать обязательства российских и украинских сил не вести боевые действия в районе станции и с ее территории. Запорожская АЭС и прилегающие к ней территории никогда не должны становиться мишенями", - сказал он.

"Необходимо провести демилитаризацию и создать зону безопасности", - добавил он, однако не стал отвечать на дополнительный вопрос о том, каким образом и с помощью каких сил должны осуществляться эти меры.