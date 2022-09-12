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ТАСС

В США сообщили, что изучают возможность поставок Украине дальнего беспилотника Grey Eagle

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MQ-1C Grey Eagle
MQ-1C Grey Eagle.
Источник изображения: U.S. Army

При этом, по словам помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саши Бэйкер, решение на этот счет пока не принято

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. США изучают запрос Киева о поставках беспилотников Grey Eagle с радиусом действия до 400 км, однако решение на этот счет пока не принято. Об этом сообщила в пятницу на брифинге помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саша Бэйкер.

"Нам известно про этот запрос Киева, и если говорить коротко, то мы изучаем его, в том числе с точек зрения технологической безопасности, выживаемости на поле боя, влиянии на обороноспособность наших вооруженных сил. Так что разговор на этот счет продолжается, решение еще не принято", - сказала она.

Украина неоднократно просила у США вооружения с радиусом действия более 100 км, однако пока Вашингтон отказывался его предоставлять. 

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Страны
США
Украина
Продукция
MQ-1 Predator
Проекты
БПЛА
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