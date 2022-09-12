В США сообщили, что изучают возможность поставок Украине дальнего беспилотника Grey Eagle

При этом, по словам помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саши Бэйкер, решение на этот счет пока не принято

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. США изучают запрос Киева о поставках беспилотников Grey Eagle с радиусом действия до 400 км, однако решение на этот счет пока не принято. Об этом сообщила в пятницу на брифинге помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Саша Бэйкер.

"Нам известно про этот запрос Киева, и если говорить коротко, то мы изучаем его, в том числе с точек зрения технологической безопасности, выживаемости на поле боя, влиянии на обороноспособность наших вооруженных сил. Так что разговор на этот счет продолжается, решение еще не принято", - сказала она.

Украина неоднократно просила у США вооружения с радиусом действия более 100 км, однако пока Вашингтон отказывался его предоставлять.