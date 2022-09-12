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Газета.ru

Смотря кто закончит бой: в НАТО назвали два варианта развития спецоперации

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Источник изображения: gazeta.ru

Генсек НАТО Столтенберг заявил о размещении новых сил альянса на границе с Россией

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников и дальше оказывать Киеву всестороннюю поддержку. Он считает, что ради этого страны могут пожертвовать своей обороноспособностью. Столтенберг подчеркнул, что, усиливая свое присутствие на Востоке, альянс посылает Москве "однозначный сигнал". В России считают, что завершение спецоперации на Украине приведет к расколу в военно-политическом блоке. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Если Украина прекратит боевые действия, "она перестанет существовать как независимое государство", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава альянса уверен, что "если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир".

Во время своей речи чиновник призвал западные страны готовиться к длительному противостоянию с Россией. Он заявил, что партнеры должны помогать Киеву вооружением даже в ущерб собственной обороноспособности.

Столтенберг считает, что важно продолжать "военную, финансовую и гуманитарную поддержку".

"В предстоящие месяцы наше единство и солидарность будут проверены. Под давлением поставок энергоресурсов и роста цен. Но цена, которую платим мы, исчисляется в деньгах, а цена, которую платят украинцы, исчисляется в жизнях", - подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что военно-политический блок "значительно усиливает свое присутствие в восточной части альянса". Таким образом Запад посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников".

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал цель поддержки Украины: "Помочь Украине завершить войну, потому что мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но не любым способом. Мы хотим, чтобы эта война закончилась с соблюдением суверенитета Украины".

Мнение Москвы

И хотя глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что «НАТО не стремится к конфликту с Россией», Москва в это не верит и считает, что "опосредованная конфронтация повышает риск прямого столкновения России с альянсом". Об этом ранее заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

На заседании СБ ООН, которое прошло 8 сентября, он в очередной раз подчеркнул, что поставки Киеву оружия со стороны Запада кардинальным образом не изменят ситуацию на поле боя.

"Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима", - сказал Небензя.

В Госдуме считают, что завершение спецоперации может привести к расколу НАТО.

"Категорически Столтенберга не заботит будущее и настоящее Украины. Претензии ЕС к НАТО и так огромны, а если НАТО не справится сейчас с Россией, то тогда начало раскола просто неизбежно", - сказал РИА "Новости" депутат Адальби Шхагошев.

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил ранее, что после спецоперации Украина перестанет существовать в прежних своих границах.

"Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности", - сказал он в эфире канала "Миллет".

Аксенов считает, что "после капитуляции украинских властей" страны НАТО "возьмут в оборот то, что останется". "Конечно, они не оставят свою агрессивную политику", - добавил чиновник.

"Уверен, что на оставшихся территориях они попытаются создать враждебный анклав для России, максимально постараются укрепить границы этих территорий и максимально попытаются продолжать создавать проблемы, дестабилизировать ситуацию, влиять на ход адаптации освобожденных территорий", - полагает он.

Глава Крымского полуострова отметил, что это будет означать прохождение "лишь первого этапа демилитаризации Украины". Затем будут происходить "политические процессы, в которых надо будет держать руку на пульсе и работать над тем, чтобы под боком у нас не вырос новый враг в более серьезном обличии".

Милана Геликова

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