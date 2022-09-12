Эрдоган нападает на Запад

Президент Эрдоган дистанцируется от Запада в украинском конфликте

Запад не желает урегулирования ситуации на Украине, пишет Hürriyet. Недавно Эрдоган заявил, что Турция придерживается сдержанной риторики, что позволяет ей выступать посредником в переговорах двух стран. Однако высказывания турецкого лидера воспринимаются как выпад в сторону Запада и не выглядят "сбалансированными".

Критика и обвинения, озвученные накануне в Сербии президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в отношении Запада по поводу украинского конфликта, — это один из наиболее примечательных выпадов за все время спецоперации на Украине, продолжающейся с февраля текущего года.

Хотя Эрдоган в начале своего выступления говорит, что Турция "всегда придерживалась сбалансированной политики" между Россией и Украиной, далее в своей речи турецкий лидер исключает западный мир, критически важный компонент украинского уравнения, из этой политики баланса по крайней мере на уровне риторики. Мы видим, что в отношении Москвы и Киева используются осторожные формулировки, что соответствует упомянутой политике. А когда речь идет о позиции Запада, союзника Украины, Эрдоган не чувствует себя приверженным такой линии.

Что касается содержания заявлений, президент Турции сначала говорит, что считает "неправильной" позицию, которую занимает Запад, и что "Запад проводит политику, основанную на провокациях". Этим заявлением Эрдоган открыто обвиняет Запад в "провоцировании" военного конфликта, отмечая, что такая позиция затрудняет разрешение ситуации. Слова президента отражают линию, которая близка к уже озвучиваемому некоторое время тезису о том, что Запад не желает урегулирования ситуации на Украине.

Турецкий лидер также задается вопросом, получила ли Украина деньги, которые ей были обещаны Западом, при этом восклицает: "Где эти деньги? Шуму много, толку мало", — а кроме того, называет поставляемые Украине вооружения "хламом". Нетрудно догадаться, какой реакцией это будет встречено западными странами, предоставляющими военную помощь Украине.

Особое значение имеет заявление, в котором глава турецкого государства намекает на то, что считает нормальным использование российским лидером Владимиром Путиным энергии в качестве "оружия" в рамках принципа взаимности, и говорит: "Что Россия будет делать с имеющимися возможностями, оружием, когда все на нее нападают? Конечно, использует, это так просто".

Такая логика подводит Эрдогана к линии, ставящей под сомнение экономические санкции, введенные Западом против России. Это неизбежно вызывает следующий вопрос: Западу не следовало вводить санкции против России из-за начала спецоперации на Украине, а нужно было довольствоваться только осуждением в официальных заявлениях и военной помощью?

При введении санкций преобладала в том числе идея не допустить того, чтобы обращение к военной силе осталось безнаказанным в международной системе и превратилось в общую модель поведения. России каким-нибудь образом нужно было показать, что ей придется заплатить за спецоперацию. Неизбежно было и то, что это повлечет за собой встречные действия Путина. Однако дело и в том, что Россия, используя это "оружие" в своих руках, пошатнула свой авторитет продавца на мировом энергетическом рынке.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что словами "когда все на нее нападают" Эрдоган представляет Россию стороной, подвергающейся атаке.

Анализ выпада Эрдогана в Белграде требует краткого рассмотрения основных параметров политики Турции в отношении украинских событий. Прежде всего мы должны помнить, что Турция в качестве основной позиции в заявлениях на саммите НАТО описывала действия России как "оккупацию", резко "осуждала" их и повторяла это на международных форумах, включая ООН. Кроме того, закрытие Турцией проливов для конфликтующих сторон путем применения соответствующих положений Конвенции Монтрё лишило Россию возможности перемещать свой флот между Средиземным и Черным морями.

При этом Турция не присоединилась к санкционному режиму, наложенному на Россию Западом. Можно сказать, что Турция убедила и западные страны в значительной степени принять эту линию, которая в том числе дополняла проводимую ею политику баланса. Вместе с тем также видно, что в западных странах озвучиваются и жалобы на то, что Москва может обходить введенные против нее санкции через Анкару.

Поскольку Турция не присоединилась к санкциям, в настоящее время это жизненно важный мост, соединяющий Россию с Европой и США с точки зрения авиасообщения. Важным фактом является и то, что неприсоединение к ограничениям дало Турции определенные экономические преимущества. В этой связи, в то время как турецкая экономика переживает серьезную турбулентность, а официальная годовая инфляция превысила 80%, не следует ожидать, что Турция присоединится к санкциям и выстрелит себе в ногу.

Тем не менее Запад все это время избегал кризиса с Турцией из-за особых отношений с Россией.

Это объясняется рядом причин. Прежде всего Турция обладает уникальной позицией по отношению к России и Украине, благодаря которой может разговаривать с обеими сторонами и сводить их вместе. Турция получила высокую оценку на международной арене за значительную роль, которую сыграла в заключении и продолжающейся реализации соглашения, позволяющего поставлять украинское зерно на мировой рынок.

Турция также участвует в урегулировании вопроса обеспечения безопасности Запорожской АЭС, находящейся под российским контролем, что вызывает беспокойство у международного сообщества. Более того, существует широкий консенсус относительно того, что, если между Украиной и Россией когда-нибудь будет мир, то Турция создала чрезвычайно важный канал между этими двумя странами.

Турция, в свою очередь, считает, что, для того чтобы играть эту роль, она должна использовать неподстрекательскую, сдержанную риторику в отношении России и Украины.

Все эти соображения дают Турции значительное пространство для маневра в украинском конфликте. Не исключено, что Эрдоган, имея эти карты на руках, рассчитывает на то, что Западу придется закрыть глаза на автономные действия Турции в отношении России, и другого выхода у него нет.

Основания занимаемой до сих пор позиции можно понять. Вопрос, на который мы должны обратить особое внимание, заключается в том, почему Эрдоган, придерживаясь этой, на первый взгляд, сбалансированной политики, почувствовал необходимость выступить с критикой в адрес Запада в контексте украинского конфликта.

Возможно, ответ на этот вопрос можно искать в рамках общего отношения Эрдогана к Западу в последнее время. И одним из событий, приходящих на ум в этой связи, является риторика, к которой обращалась Турция при наложении вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Здесь также следует учитывать и жесткие заявления, которые Эрдоган делает в адрес Греции в последние дни. Хотя провокации греческой стороны, такие как наведение радара на турецкие истребители, также являются отдельным агрессивным фактором. Неоднократно используемая Эрдоганом риторика "мы можем прийти в любое время" вызвала у западных игроков реакцию в том духе, что Турция придерживается угрожающей позиции в отношении своего соседа.

Кроме того, участие Эрдогана во встрече Шанхайской организации сотрудничества, которая состоится в Узбекистане на следующей неделе, вероятно, вызовет вопросы о намерениях Турции по обе стороны Атлантики.

Когда мы складываем все эти фрагменты воедино и в то же время сопоставляем их с тем фактом, что отношения Турции с США и ЕС сегодня сопряжены с очень серьезными проблемами, перед нами складывается определенная картина.

Эта тенденция, с одной стороны, заключается в том, что между Турцией и Западом на самом деле постепенно набирает силу отдаление друг от друга. С другой стороны, отношения с Россией продолжают развиваться с определенным импульсом независимо от украинского кризиса. Если эти процессы будут продолжать протекать в том же русле, то на повестке дня может встать вопрос о том, как сохранить баланс в отношении России и Украины.

Автор: Седат Эргин (Sedat Ergin)