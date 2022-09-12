Белый дом продолжит добиваться выделения Конгрессом новых средств на поддержку Украины

Как сообщили в Вашингтоне, речь идет о выделении более чем $11 млрд

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация США продолжит добиваться одобрения Конгрессом нового бюджетного запроса Белого дома, предполагающего выделение более чем $11 млрд на поддержку Украины. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в пятницу на регулярном брифинге, который проходил на борту самолета американского лидера, отправившегося из Вашингтона в штат Огайо.

"Мы запрашиваем $4,5 млрд на оборонные средства и технику для Украины, а также на восполнение запасов Пентагона. Почти две трети средств, выделенных на эти цели Конгрессом, уже распределены, и мы ожидаем, что еще $3,5 млрд будут потрачены до конца текущего финансового года [2022 финансовый год заканчивается в США 30 сентября. В связи с этим мы запрашиваем еще $3,6 млрд средств, которые в дальнейшем сможет распределить президент, $2,7 млрд для продолжения финансирования военной разведдеятельности и другой оборонной поддержки", - сказала она. Жан-Пьер напомнила, что Белый дом также запросил $4,5 млрд на оказание экономической поддержки Киеву и $2 млрд на усилия, направленные на снижение цен на топливо в США, рост которых Вашингтон связывает с ситуацией на Украине.

По ее словам, Белый дом собирается продолжать контактировать с законодателями, объясняя им срочность данного бюджетного запроса. "Мы ясно дали понять, что намерены взаимодействовать по телефону, проводить брифинги, чтобы показать срочность нашего запроса <...>. Представители администрации высокого ранга <...> провели множество телефонных разговоров с законодателями, объясняя им необходимость [выделения средств], подчеркивая чрезвычайный характер этого запроса", - подытожила Жан-Пьер.

О новом бюджетном запросе Конгрессу Белый дом сообщил на прошлой неделе.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.