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ТАСС

Премьер Украины заявил, что стране уже в ближайшие три месяца нужны $3,4 млрд от Запада

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

Денис Шмыгаль считает, что для восстановления Украины необходимо более $349 млрд, хотя эта сумма, по словам министра, "не отражает все масштабы разрушений"

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина нуждается в том, чтобы западные доноры уже в ближайшие три месяца предоставили ей $3,4 млрд из общей суммы в $349 млрд, в которую было оценено восстановление ее инфраструктуры. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В Брюсселе сегодня состоялась презентация отчета "Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление", разрабатываемого правительством совместно с ЕС и Всемирным банком", - написал Шмыгаль в своем Telegram.

Он отметил, что потребности финансирования на восстановление Украины были оценены в более чем $349 млрд, а для решения первоочередных задач Украине необходимо $105 млрд в краткосрочной перспективе. "Только на первый этап нужно $17 млрд, из которых Украина нуждается в $3,4 млрд уже в ближайшие три месяца".

При этом премьер-министр Украины дал понять, что считает объявленную сумму недостаточной. "Эта сумма пока не отражает все масштабы разрушений, поэтому призвал Всемирный банк и других партнеров сделать обновление отчета регулярным. Надеемся на поддержку соответствующих проектов восстановления уже сейчас", - написал Шмыгаль.

Еврокомиссия (ЕК), власти в Киеве и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в $349 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении трех сторон, опубликованном в пятницу на сайте ЕК.

На международной конференции в Лугано в июле власти Украины представили западным партнерам план восстановления страны, предусматривающий финансирование в размере $750 млрд. 

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Страны
Украина
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Евросоюз
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