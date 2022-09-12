Глава Минобороны Литвы: Западные партнёры Украины обеспечили ВСУ оружием и боеприпасами на полгода боёв

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Соединенные Штаты и их союзники в Европе обеспечили ВСУ вооружением, техникой и боеприпасами на полгода ведения боевых действий. Такое мнение высказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, комментируя поставки литовского вооружения на Украину.

Накануне прошло заседание группы стран по координации военной помощи Киеву, на котором были приняты решения по дальнейшему обеспечению Украины вооружением и боеприпасами. Как сообщалось, было принято решение не останавливать поставки оружия режиму Зеленского, чтобы в долгосрочной перспективе добиться полного перехода ВСУ на западные стандарты.

На сегодняшний день США и союзники поставили и обещают поставить в ближайшее время Украине вооружения, боеприпасов и техники для ведения боевых действий в течение полугода, несмотря на интенсивность боевых действий. Но снижать темпы поставок ни США, ни Европа не намерены. Литва, естественно тоже. Вильнюс уже поставил Киеву 105-мм гаубицы и намерен и дальше снабжать Украину вооружением.

С учетом того, что союзные страны передали Украине и еще только обещают поставить, вооружения ей, несмотря на интенсивность боевых действий, хватит на ближайшие шесть месяцев

- заявил Анушаускас.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО увидели "успехи" украинской армии в наступлениях на Херсон и Харьков, но Киеву необходимо готовиться к длительной войне, поскольку одним-двумя сражениями ее не выиграть. Он призвал страны НАТО обеспечить ВСУ зимней формой.

Важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы

- добавил глава альянса.