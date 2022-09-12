Войти
Военное обозрение

Глава Минобороны Литвы: Западные партнёры Украины обеспечили ВСУ оружием и боеприпасами на полгода боёв

551
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты и их союзники в Европе обеспечили ВСУ вооружением, техникой и боеприпасами на полгода ведения боевых действий. Такое мнение высказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, комментируя поставки литовского вооружения на Украину.

Накануне прошло заседание группы стран по координации военной помощи Киеву, на котором были приняты решения по дальнейшему обеспечению Украины вооружением и боеприпасами. Как сообщалось, было принято решение не останавливать поставки оружия режиму Зеленского, чтобы в долгосрочной перспективе добиться полного перехода ВСУ на западные стандарты.

На сегодняшний день США и союзники поставили и обещают поставить в ближайшее время Украине вооружения, боеприпасов и техники для ведения боевых действий в течение полугода, несмотря на интенсивность боевых действий. Но снижать темпы поставок ни США, ни Европа не намерены. Литва, естественно тоже. Вильнюс уже поставил Киеву 105-мм гаубицы и намерен и дальше снабжать Украину вооружением.

С учетом того, что союзные страны передали Украине и еще только обещают поставить, вооружения ей, несмотря на интенсивность боевых действий, хватит на ближайшие шесть месяцев

- заявил Анушаускас.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО увидели "успехи" украинской армии в наступлениях на Херсон и Харьков, но Киеву необходимо готовиться к длительной войне, поскольку одним-двумя сражениями ее не выиграть. Он призвал страны НАТО обеспечить ВСУ зимней формой.

Важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы

- добавил глава альянса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
24.09.2019
"Мешает НАТО": генерал США обвинил Россию в блокаде Одессы
12.07.2017
Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
26.06.2015
Картер: действия РФ в ситуации по Украине стали для США неожиданностью
08.09.2014
Вашингтон не держит слово
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:33
  • 31792
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.09 00:29
  • 4
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»