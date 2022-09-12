Северная Корея официально вошла в «Ядерный клуб». Какие ракеты и бомбы у нее есть

КНДР провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне
Пхеньян, неоднократно проводивший испытания ядерного оружия, официально заявил о его существовании. Верховное народное собрание Северной Кореи приняло декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия», согласно которому КНДР ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичных вооружений. Это предупреждение в первую очередь для США, которые поддерживают в регионе Южную Корею и Японию. «Газета.Ru» разбиралась с экспертами, каков реальный ядерный потенциал КНДР.
Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Факт наличия ядерного вооружения у КНДР был известен ранее, сейчас он подтвержден на государственном уровне.
Пхеньян таким образом вступил в мировой клуб «Ядерных государств». В него входят США, Россия (как правопреемница Советского Союза), Великобритания, Франция, Китай, а также Индия и Пакистан, которые проводили ядерные испытания. Израиль наличие ядерного оружия скрывает, придерживаясь «политики преднамеренной двусмысленности», при этом его арсенал оценивается в примерно 400 ядерных боеголовок. КНДР также не раскрывает точное количество ядерных боеприпасов, но заявляет о возможности поражения территории США.
«Особенность «Ядерного клуба» в том, что для членства в нем не надо никаких рекомендаций от уже состоящих в клубе участников, - рассказал «Газете.Ru» политолог Александр Зимовский. - Надо только соответствовать следующим критериям: самостоятельно делать атомные бомбы и самостоятельно делать работающие средства доставки бомб по месту назначения. КНДР вышла на этот уровень не вчера. Сейчас она придала своим ядерным силам внутригосударственный/международный правовой статус".
Еще год назад Ким Чен Ын сформулировал ряд ключевых стратегических целей программы ядерного оружия Северной Кореи. Они включают создание и сверхмощных, и тактических ядерных боеприпасов, доведение дальности полета ракет-носителей до 15 тысяч километров и создание платформы для атомного оружия подводного базирования. В технологическом отношении КНДР вышла на уровень атомного производства, позволяющий получать около 55 килограмм оружейного плутония ежегодно. То есть примерно 10-12 атомных боеголовок, в зависимости от мощности боеприпаса. В целом, зафиксированное явочным порядком членство КНДР в ядерном клубе можно считать здоровенной оплеухой от товарища Ким Чен Ына и Вашингтону, и лично товарищу Байдену.
Если Трамп вплотную на своих личных переговорах с Ким Чен Ыном вышел на тему денуклеаризации КНДР, то нынешняя администрация США фактически проспонсировала появление нового ядерного игрока именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где американцы из последних сил стремились сохранить свое доминирование именно как крупнейшей ядерной державы. Но что-то пошло не так».
Ракетное вооружение армии КНДР представлено широкой линейкой баллистических тактических ракет малой и средней дальности, способных наносить удары по целям на удалении от 100 до заявленных 4000 километров. Одна из них, одноступенчатая твердотопливная ракета «Хвасон-11», - аналог ракетной системы «Точка-У», собственное производство которой в Северной Корее было налажено в 2005 году. В основе всех остальных ракет также лежит «советская составляющая» - они были скопированы либо с российских, либо с китайских ракет.
«Потенциал корейских ядерных ракет до конца не известен, но сам факт их наличия и демонстрации пусков можно счесть элементом самообороны, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. - Пхеньян таким образом старается обезопасить себя от внешнего давления, подтверждая готовность ответить адекватно на возможные удары и применить имеющиеся ядерные вооружения. Вероятно, что КНДР смогла разработать и получить баллистическую ракету с более высокими характеристиками, с дальностью более 10 тысяч километров. При этом ядерный потенциал Северной Кореи заметно ниже, чем соседних Китая и России. Подобная «демонстрация мускулов» больше похожа на предупреждение о готовности отреагировать на попытку внешней агрессии и взорвать бомбу, которая способна вызвать цепную реакцию и привести к всеобщей ядерной войне. Вряд ли Москва и Пекин поддержат подобную политику», В декрете «Политика в отношении ядерного оружия» перечислены 11 условий применения ядерного оружия. Среди них - нападение на командование и персонально на главу КНДР Ким Чен Ына. Впрочем, к ядерному ответу могут привести и попытки атак на подразделения северокорейской армии. «В случае, если система командования и управления национальными ядерными силами находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар будет автоматически немедленно нанесен для уничтожения враждебных сил, включая источник провокации и его командование, в соответствии с заранее определенным планом операции», - цитирует планы военных корейское агентство.
«Северная Корея получила ядерное оружие, о чем сейчас и заявила, это не самая большая новость, - заявил «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерилиевский. - Здесь в большей степени вопрос, а как России реагировать на подобный факт? Можно было бы сказать: «Да никак!», но реагировать придется. Усилением собственной системы ПРО в регионе, которая не Корею будет прикрывать, а наш Дальний Восток, Курилы и Сахалин. Там уже присутствует «зонтик» из систем С-400, возможно, что потребуется его расширить в Приморье. Опять же, там у нас космодром «Восточный» в Благовещенской области есть, которому тоже потребуется дополнительная защита».
Виктор Сокирко