"Ищут слабое место": ВСУ в третий раз попытались высадить десант вблизи Энергодара

Глава Энергодара сообщил о провале попытки высадки украинского десанта

В ночь на пятницу, 9 сентября, ВСУ попытались высадить десант, но у них ничего не получилось. Об этом сообщили власти Запорожской области и глава Энергодара Александр Волга. Это была уже третьей попыткой высадки десанта с начала сентября. В администрации региона предположили, что есть несколько причин действий украинских военных. Одна из них - закрепление на берегу Днепра. Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Украинские военные в очередной раз предприняли попытку высадить десант вблизи Энергодара - через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, атаку удалось отразить.

"Минувшей ночью пресечена новая попытка боевиков Зеленского форсировать Днепр и высадиться в районе Каменки-Днепровской", - приводит его слова РИА "Новости".

Рогов считает, что ВСУ пытаются выявить слабые места в обороне российской армии. Он напомнил, что до этого украинский десант пытался высадиться в направлении Энергодара, Днепрорудного и Васильевки.

"Ищут место, где они могут закрепиться на берегу Днепра и создать себе плацдарм для наступления", - подчеркнул Рогов.

В своем Telegram-канале член главного совета администрации региона привел подробности инцидента: "Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки".

Глава администрации Энергодара Александр Волга подтвердил в комментарии "Интерфаксу", что попытка высадки десанта недалеко от Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, была провальной.

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя (Днепропетровская область) в направлении Каменки-Днепровской (около 10 км от Энергодара). Удар успешно отражен», - сказал Волга.

По его словам, перед высадкой ВСУ нанесли артиллерийский удар по электросетям. «В вечернее время они нанесли удар по подстанции «Луч», которая питает наши электросети... Ремонтируем сети», - добавил Волга, уточнив, что в городе до сих пор нет электричества.

В Минобороны России сообщили, что за сутки украинская армия обстреляла Энергодар шесть раз, выпустив 27 снарядов с противоположного берега Каховского водохранилища. "В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Штатный персонал обеспечивает контроль технического состояния атомной станции", - подчеркнули в ведомстве.

Предыдущие провалы ВСУ

По подсчетам Москвы, украинский десант пытается высадиться уже в третий раз. Впервые командиры армии Украины приняли такое решение 1 сентября - в день визита на Запорожскую АЭС инспекции международного агентства МАГАТЭ. Минобороны РФ сообщало, что в тот день две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища. Этот объект находится в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС. Украинские военные, по данным российского оборонного ведомства, «предприняли попытку захвата электростанции».

Позднее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что десант уничтожен.

На следующий день военные Украины вновь прибыли к атомной станции. Российский боец с позывным Скиф, который принимал участие в отражении атаки, рассказал РИА "Новости", что десант прибыл примерно на 20 иностранных катерах. Каждый из таких катеров, по его словам, может перевозить до 15 человек. Скиф отметил, что катера шли без света и на больших скоростях.

"Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. Предварительно, все действия были направлены непосредственно на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы захватить ее. По берегу работала артиллерия", - рассказал он.

Российская разведка обнаружила десант и передала данные в штаб. Затем авиацией удалось уничтожить передовой отряд противника, пишет РИА "Новости". В операции участвовали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.

Такое решение, по словам Скифа, было принято из-за того, что дальность удара стрелковым оружие, пулеметами, гранатометами не дотягивала до десанта.

Собеседник агентства уверен, что ВС РФ оказали "колоссальное сопротивление", а украинские военные надолго запомнят этот "мощнейший удар".

Милана Геликова