Источник изображения: topwar.ru

На выставке MSPO 2022 в Кельце польская компания ZM Tarnów представила самоходную антидронную систему и широкую линейку стрелкового оружия. Помимо этого, Тарнувский механический завод продемонстрировал на проходящем в Польше мероприятии модули вооружения, минометы и зенитные установки.

Об этом сообщает польский портал Defence 24.

На стенде ZM Tarnów посетители могут ознакомиться с продукцией этого завода. Многие виды стрелкового оружия разрешено подержать в руках, проверить его эргономичность.

Источник изображения: topwar.ru

Одной из новинок, которую можно назвать «изюминкой» экспозиции, стала разрабатываемая на предприятии в течение длительного периода система борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Она оснащена выпускаемым на заводе крупнокалиберным пулеметом WLKM. Его расчетная скорострельность достигает 3600 выстрелов в минуту. Данный комплект, оборудованный также оптоэлектронной системой обнаружения и слежения за целями, был успешно испытан на полигоне в Устке.

Но на выставке в Кельце новинка представлена в мобильной версии. Помимо описанных выше компонентов, на шасси автомобиля Ford Super Duty, была интегрирована радиолокационная система польского производства. В дальнейшем, как уверяют производители, возможна установка системы на другой платформе, а также внедрение в нее электронной системы борьбы с беспилотниками.

Из стрелкового оружия компания представила несколько видов снайперских и штурмовых винтовок, а также пулеметов.