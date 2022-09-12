Космонавт Анна Кикина отправилась в США для тренировки перед запуском Crew Dragon

Среди занятий, которые она должна пройти, - аварийное покидание корабля

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский космонавт Анна Кикина 8 сентября вылетела в США для прохождения предстартовой подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon.

"В Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне у экипажа Crew 5 пройдут занятия по системам корабля Crew Dragon", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина сообщили, что экипаж пятой миссии NASA на корабле компании SpaceX, в состав которого впервые входит российский космонавт, отправится во Флориду. Там в Космическом центре им. Кеннеди у Кикиной и ее коллег по экипажу запланированы занятия по отработке операций "стартового дня", а также тренировки по аварийному покиданию корабля.

Роскосмос 15 июля сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Запуск корабля Crew Dragon миссии Crew-5, на котором Кикина отправится на МКС, запланирован на 3 октября. В экипаж корабля вошли астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA, Японское агентство аэрокосмических исследований) Коити Ваката. На шестом корабле миссии полетит космонавт Андрей Федяев. Его дублером назначили Константина Борисова, который пройдет подготовку для полета в составе экипажа Crew-7 в 2024 году.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства поручило компании SpaceX осуществить дополнительно пять запусков пилотируемых кораблей с экипажем для МКС в период до 2030 года.