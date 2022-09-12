"Адский план" Европы провалился. Россия дала достойный ответ

Мишель Калагхасси: Газовая война с Россией – это тяжелое испытание для Франции и Германии

"Адский план" Запада в отношении России не сработал, пишет Rai Al Youm. Он рассчитывал на провал Кремля и уничтожение российской экономики. Но теперь именно Запад оказался перед выбором: прекратить агрессию или развязать третью мировую, которую Москва уж точно не проиграет, пишет автор.

Европейские лидеры винят президента России Владимира Путина за обострение украинского кризиса, рост цен на энергоресурсы, дефицит газа и другие проблемы, с которыми столкнулись европейцы в преддверии зимы.

Почему они возлагают ответственность на Москву? Что заставляет их искать альтернативу природному газу из России, которая является вторым по величине производителем голубого топлива в мире? Почему Европа готова подвергнуть угрозе свои интересы, промышленность, продовольственную и гуманитарную безопасность, но не пытается избавиться от американской гегемонии? Почему при решении внешнеполитических вопросов ЕС продолжает оглядываться на США, которые, помимо всего прочего, вмешиваются в его внутренние дела и президентские выборы?

Нельзя списывать происходящее на глупость одного лидера или решение конкретной организации, которая якобы знает, что делает. Здесь возникает вопрос: есть ли у европейцев тайный план, альтернатива или другие амбиции? Кое-какие ответы можно найти у социал-демократа Олафа Шольца и Роберта Хабека, министра экономики и представителя партии "Зеленых" в правительстве Германии, а также у заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, главного сторонника возобновляемых источников энергии, которые отличаются низкой стоимостью по сравнению с затратами на строительство атомных электростанций. Нельзя также игнорировать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости использовать такие энергоресурсы, как уголь, гидроэнергетика, энергия ветра, геотермальная и солнечная энергия.

Связана ли позиция европейцев и стран ЕС с планом по замещению традиционных источников энергии? А как насчет проекта "Великая перезагрузка"? Что в нем говорится об использовании энергоресурсов в будущем? "Великая перезагрузка" — план действий для процветания и сохранения мира во всем мире. Он также предусматривает "мир, в котором среда обитания человека безопасна, способна противостоять негативным явлениям, экологически устойчива и в котором обеспечен всеобщий доступ к недорогому, надежному и устойчивому энергоснабжению".

К слову, отношения США со странами-производителями и экспортерами газа и нефти никогда не отличались долговременной стабильностью. Вашингтон иногда был вынужден идти на уступки, как это произошло с Венесуэлой и президентом Мадуро. Он поддержал переворот Гуайдо, разрешил покупать венесуэльскую нефть, смирился с приходом к власти Мухаммеда ибн Салмана в Саудовской Аравии, несмотря на угрозу привлечь его к ответственности за убийство Джамаля Хашогги. Он также привел врагов России в Европу и зону ее ответственности. Вашингтон оказал поддержку Макрону, что позволило ему победить на президентских выборах, и обеспечил приход к власти в Германии Олафа Шольца и Роберта Хабека. Это все не похоже на совпадение.

Макрону отводилась главная роль в проекте "борьбы с Москвой, российским газом и нефтью". Он должен был отомстить за провал Парижского соглашения по климату. Немаловажные роли также должны были сыграть такие персонажи, как Йенс Столтенберг, Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц и Владимир Зеленский. Все они работают под руководством американцев с 2014 года. Кстати говоря, сенатор Ричард Кларк недавно признался, что американская армия семь лет готовила украинские силы к войне с Россией.

Некоторые даже поверили в международный проект "зеленая энергетика". Германия и Франция закрыли свои атомные электростанции, работающие на газе, еще до "войны" с Россией. Европейские лидеры предоставляют финансовую, военную, политическую и медийную поддержку Украине за счет собственных компаний, заводов и граждан. Зимой они столкнутся с огромными проблемами из-за стремления разрушить российскую экономику, поэтому сейчас они активно ищут замену российскому газу и открыто призывают к использованию альтернативных источников энергии.

В контексте данной темы нельзя обойти вниманием климатические изменения — высыхание рек по всему миру, крупный град в Испании, проливные дожди в странах Персидского залива и других регионах. Многие секретные проекты, такие как HAARP, несут ответственность за эти изменения.

Существование "адского плана", нацеленного на Россию и все топливодобывающие страны, объясняет отсутствие интереса европейских стран в сжиженном газе до нынешнего кризиса и отсутствие у них инфраструктуры для его поставок и использования.

США, Европа и Украина верили в "молниеносную войну". Они рассчитывали на провал ​​российской спецоперации, военно-политическое поражение Кремля и президента Путина, не говоря уже о сильном ударе по экономике России из-за жестких санкций и резолюций ООН. Они также верили, что объединение украинской армии, боевиков, наемников и сил НАТО остановит Россию и не даст ей возможности добиться каких-либо успехов. Но хорошая и заблаговременная подготовка Кремля к этому противостоянию нарушила их планы и поставила перед трудным выбором: прекратить агрессию против России, поскольку Запад остро нуждается в ее энергоресурсах, или развязать третью мировую, которую Москва уж точно не проиграет.

Российско-украинский кризис выявил два типа европейских лидеров. Первый — высокомерная и бесполезная Франция, а второй — теряющая свои позиции Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи стран G7 заявила о необходимости введения потолка цен на российский газ, поставляемый в страны ЕС. В ответ Россия прекратила поставки по газопроводу "Северный поток — 1" на неопределенный срок. Тогда глава Еврокомиссии призвала ускорить энергетическую независимость Европы и поддержать Украину. Макрон, со своей стороны, объявил, что у Европы есть только одна альтернатива российскому газу — это энергия, вырабатываемая атомными электростанциями. Напомним, что во время первого президентского срока он издал указ о закрытии 17 атомных электростанций. Министр экономики Германии, в свою очередь, не переставал делать опрометчивые заявления и говорить о возобновлении работы немецких атомных электростанций.

Несмотря на напряженность в мире, американцы до сих пор не сделали никаких заявлений, что отражает степень их замешательства, особенно с учетом того, что президент США Джо Байден пообещал своим европейским союзникам найти альтернативные источники газа в случае проблем с Россией. Но он, похоже, занят отправкой американских танкеров с сжиженным газом в Европу. Байден наблюдает за бессилием Франции и Германии, размышляя о том, как бы извлечь максимум выгоды.

Автор: Мишель Калагхасси (ميشيل كلاغاصي)