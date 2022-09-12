МИД Греции предупреждает, что на горизонте «ещё одна европейская война»

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Греция призывает своих союзников осудить Турцию из-за недавней агрессивной риторики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который намекнул на возможность открытого конфликта по мере роста напряженности между двумя странами.

В письмах от понедельника и вторника в НАТО, ЕС и ООН, о которых сообщило Associated Press, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас призвал все три организации осудить официальную Анкару в связи с комментариями Эрдогана. Дендиас сказал, что если Турция продолжит угрожать Греции, это может привести к еще одному вооружённому конфликту в Европе.

Не сделав этого вовремя или недооценив серьезность вопроса, мы рискуем снова стать свидетелями ситуации, подобной той, что сейчас разворачивается в другой части нашего континента

— сказал министр иностранных дел Греции, добавив, что на горизонте - ещё одна европейская война.

В письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу высокопоставленный греческий дипломат заявил о том, что позиция Турции является дестабилизирующим фактором для единства и сплоченности НАТО, ослабляя южный фланг альянса в момент кризиса.

Хотя обе страны являются членами НАТО, у Турции и Греции исторически противоречивые отношения и давний спор по поводу островов в Эгейском море — помимо разногласий по другим вопросам, таким как морские границы.

В минувшие выходные Эрдоган обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море, предупредив, что Турция сделает «то, что необходимо», когда придет время. Об этом уже сообщало «Военное обозрение». В том, что казалось завуалированной угрозой вторжения или нападения на Грецию, Эрдоган предупредил, что «когда придет время, Турция может внезапно прийти однажды ночью».

Кроме этого, во время своего недавнего визита на Балканы во вторник турецкий лидер подтвердил свои слова. После того, как один из журналистов попросил прокомментировать сказанное им ранее в отношении Греции, Эрдоган уверенно заявил, что то, о чём он говорил, это не сон, и что, продолжая оккупацию, Греция неминуемо получит «турецкий ответ» на её действия.

В самой Европе, естественно, никто не хочет войны, однако, учитывая историческую склонность Турции к военным действиям, не стоит оставлять без внимания слова Эрдогана. Отчасти, смелость турецкого лидера объяснима увеличением некоторого «авторитета», проявленного им в попытках организации российско-украинских переговоров. Кроме того, понимает Эрдоган и вес Турции в блоке НАТО.