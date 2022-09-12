Компания Rosomak SA представила предложение по модернизации ББМ "Росомак" ВС Польши.

ЦАМТО, 9 сентября. В рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO-2022 в Кельце компания Rosomak SA представила предложение по модернизации в середине срока эксплуатации (MLU – Mid-Life Upgrade) многоцелевой ББМ "Росомак" 8х8 ВС Польши.

Как сообщает Monch.com, вариант модернизированной машины ранее демонстрировался польскому военному истеблишменту, но не был представлен публично.

Во время полевых испытаний в феврале модернизированных образец успешно прошел испытания на плаву, продемонстрировав улучшенные характеристики маневренности и балансировки шасси.

Новая машина "Росомак-L" (удлиненная) – инициатива компании Rosomak SA, которая, как ожидается, будет предложена польскому военному руководству. Новые технические наработки позволили улучшить почти все технические характеристики машины.

Разработчик предполагает, что она будет иметь более высокую грузоподъемность, сохранив при этом плавучесть. Наиболее заметным изменением является удлиненное шасси: вариант, показанный на выставке MSPO-2022, на 20 см длиннее стандартной ББМ.

Нынешние ББМ "Росомак" имеют размеры, не позволяющие или усложняющие проводить разработку на их базе новых версий. Чтобы соответствовать перспективным требованиям ВС Польши, ББМ должна иметь большие габариты и грузоподъемность. В этой связи компания планирует увеличить грузоподъемность, как минимум, на 1500 кг и добавить 1,5 куб.м к внутреннему объему для облегчения дальнейшей модернизации.

Разработанная финской компанией Patria ББМ AMV была выбрана для оснащения ВС Польши по итогам тендера в декабре 2002 года. Базовый контракт стоимостью 1,5 млрд. долл. на поставку ББМ (в польской версии – "Росомак") был подписан МНО Польши с военно-механическим заводом WZM 15 апреля 2003 года. Он предусматривал поставку 693 машин с колесной формулой 8x8 и 6x6 в десяти версиях. Поставка техники должна была завершиться в 2013 году. Позднее в контракт неоднократно вносились корректировки из-за изменения потребностей СВ Польши, включая подготовку машины для развертывания в Афганистане.

Согласно базе данных ЦАМТО, к настоящему моменту ВС РП заказано 1054 ББМ "Росомак" в различных версиях и модификациях.