Блинкен признал, что Европе пришлось заплатить за противостояние с Россией

Как заявил госсекретарь США, "но цена бездействия, если пустить все на самотек, будет гораздо выше"

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Страны Европы вынуждены были поплатиться благоприятной ситуацией в энергетике за противостояние России в конфликте на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в Польше перед отъездом в бельгийскую столицу.

"Президент [США Джо] Байден с самого начала говорил, что отстаивание того, что поставлено на карту в ходе агрессии России против Украины, не пройдет бесплатно. И страны [Европы] выступили против. <...> За это приходится платить, но цена бездействия, если пустить все на самотек, будет гораздо выше", - привела слова Блинкена в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, США уже приняли ряд мер для разрешения проблем в энергетике, в частности выделили нефть из стратегического резерва и направляют сжиженный природный газ в Европу. Страны Евросоюза, продолжил дипломат, сейчас ставят задачу "пережить зиму", в чем им Вашингтон обязуется помочь. Он подчеркнул, что в этой ситуации у ЕС есть возможность "раз и навсегда" преодолеть зависимость от российских энергоносителей.

"Мы видим, как Европа предпринимает решительные действия. И опять же, исходя из того, что я видел и слышал до сих пор, я уверен, что все идет в положительном направлении. Придется ли за это платить? Будет ли это сложно? Да, но я думаю, что мы идем к тому, что Европа, Соединенные Штаты, страны всего мира будут жить лучше", - сказал глава американской дипломатии.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции.