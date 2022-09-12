Помогать Украине стало модно. И Трасс подхватывает тренд

Чего ожидать Украине от премьер-министра Великобритании Лиз Трасс?

Лиз Трасс станет вторым Борисом Джонсоном в вопросе поддержки Киева. Однако украинцы сомневаются в новом британском премьере. Возможно, она просто следует "моде на помощь Украине".

Украинские аналитики надеются, что новый премьер-министр Великобритании продолжит тесное сотрудничество с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, с которым поговорила новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

"Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании в долгосрочной перспективе", — написала Трасс в Twitter по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора с украинским президентом.

Первым иностранным лидером, с которым Зеленский поговорил, когда Россия начала спецоперацию на Украине, был предшественник Трасс — Борис Джонсон.

Сближение Киева и Лондона стало одним из плюсов военного конфликта, а Джонсона даже приветствовали на Украине как национального героя.

В Twitter-аккаунте Джонсона была закреплена запись с текстом: "Великобритания поддерживает Украину". Более того, на окнах его резиденции на Даунинг-стрит были выставлены подсолнухи — символ Украины.

Джонсон был одним из первых "политических тяжеловесов", посетивших Украину после начала российской спецоперации, и украинцы оценили это, назвав в его честь улицу и кондитерское изделие.

Они не оставили без внимания скандал, который привел к отставке Бориса Джонсона. Зеленский буквально оплакивал конец его пребывания в должности.

"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", — заявил украинский лидер.

Итак, чего ждать Украине от преемника Джонсона?

"Развитие стратегического партнерства и увеличение военной и финансовой помощи", —считает украинский аналитик Алексей Кущ.

Великобритания свободна от обязательств перед Евросоюзом и гораздо меньше зависит от экспорта российских углеводородов, чем континентальная Европа.

Лондон под руководством Джонсона приветствовал зарождающийся антироссийский блок Украины, Польши и Литвы, и ожидается, что Трасс продолжит его поддерживать.

"Великобритания будет играть стабилизирующую роль в деятельности Альянса Балто-Черноморских наций", — заявил Кущ.

Другие эксперты с ним согласны.

"Великобритания пытается создать свою зону влияния в континентальной Европе через Польшу, Украину и бассейн Черного моря", — рассказал Аль-Джазире Игорь Тышкевич, эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF).

"Поскольку эти интересы остаются, то нельзя ожидать, что новый премьер-министр Великобритании вдруг изменит политику страны", — добавил он.

Другие аналитики смотрят на это еще более оптимистично.

"Трасс окажется вторым Джонсоном. Она уже пообещала стать самым большим другом Украины", — написал аналитик Александр Краев в статье, опубликованной агентством УНИАН.

Потепления в дипломатических отношениях Лондона и Москвы не предвидится.

"Нет никаких оснований говорить о том, что Лиз Трасс как-то улучшит российско-британские отношения", — заявил российский депутат Дмитрий Новиков.

Военная помощь Лондона ориентирована на неотложные нужды Украины.

Великобритания действует быстрее, чем другие западные страны. Она уже поставила Киеву реактивные системы залпового огня M270, броневики Mastiff, противотанковые ракетные комплексы Javelin и противобатарейные радиолокационные системы.

Сотни британских микродронов-целеуказателей повышают точность ударов, а противокорабельные ракетные комплексы Harpoon уже потопили несколько российских кораблей в Черном море.

Системы поиска мин помогают обнаруживать российские мины в море, а британские траулеры помогают украинским грузовым судам доставлять зерно через Босфор.

Сотни зенитных и противотанковых "барражирующих" ракет были использованы против российских военнослужащих и техники.

Общий объем британской военной помощи Украине на данный момент достиг 2,3 миллиарда фунтов (2,8 миллиарда долларов). Лондон также обязался обучать 10 000 украинских военнослужащих каждые три месяца на военной базе на юго-востоке Англии, местонахождение которой не разглашается.

"Все знают о помощи в виде инициатив, поддержки и личного примера", — заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины.

"Очень надеемся, что руководство и инициативы, связанные с поставками оружия и обучением личного состава, будут продолжаться", — сказал он.

Трасс, занимавшая пост министра иностранных дел Великобритании при Джонсоне, сыграла важную роль в обеспечении поставок оружия и техники Украине.

"Мое послание нашим союзникам по G7 и НАТО сегодня простое. Сила — единственное, что понимает Путин. Вместе с нашими союзниками мы продолжаем оказывать давление с помощью новых санкций, оружия и прекращения импорта российских энергоресурсов", – написала Трасс в Twitter.

Однако она столкнулась с унизительной оплошностью касательно Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс поинтересовался, признает ли Соединенное Королевство суверенитет России над Ростовской и Воронежскими областями — двумя регионами на западе страны.

Приняв их за Донецкую и Луганскую области, которые частично находятся под контролем пророссийских сил с 2014 года, она ответила, что Британия "никогда не признает суверенитет России над этими регионами".

Лавров высмеял Трасс во время их совместной пресс-конференции, заявив, что их переговоры были похожи на "разговор немого с глухим". Российские СМИ последовали его примеру, начав над ней потешаться.

Через несколько часов Трасс пришлось дать разъяснение.

"В ходе встречи мне показалось, что Сергей Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России", — сказала она.

Но, несмотря на проблемы с географией России, Украина стоит во главе повестки дня нового премьер-министра Великобритании.

Темой для первого телефонного разговора Трасс и Джо Байдена как раз стала ситуация на Украине.

"Они обсудили важность продолжения тесного сотрудничества по глобальным вызовам, включая поддержку Украины", — говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

Обычные украинцы мало знают о Трасс, которая стала четвертым премьер-министром Великобритании за последние шесть лет. Но некоторые считают, что она может повысить свой политический авторитет, помогая Киеву.

"Посмотрим, что она сделает для нас. Англия всегда была настроена против России, и помогать Украине в наши дни стало модно", — считает пенсионерка Оксана Липницкая.

Автор: Мансур Мировалев (Mansur Mirovalev)