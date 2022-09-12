Источник: совет ЕС утвердил выделение €5 млрд макрофинансовой помощи Украине

Флаги Евросоюза и Украины на фоне памятника Тарасу Шевченко во время протестов в Киеве.

Они поступят в виде льготного кредита в счет обещанных в июне €9 млрд

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи в виде льготного кредита в счет обещанных в июне €9 млрд. Об этом сообщил в пятницу журналистам европейский источник в Брюсселе.

"Совет принял решение по выделению €5 млрд макрофинансовой помощи Украине", - заявил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее на этой неделе сообщила, что ЕС с начала этого года уже предоставил Украине военную, экономическую и финансовую помощь на уровне €10 млрд, не считая поставок и содействия на двустороннем уровне отдельных европейских стран. В июне на саммите ЕС было принято политическое решение выделить Киеву еще €9 млрд, из которых пока перечислен €1 млрд, и сейчас Еврокомиссия вынесла на обсуждение в Совет ЕС выделение Украине еще €5 млрд макрофинансовой помощи в виде льготного кредита.