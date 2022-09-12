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ТАСС

Источник: совет ЕС утвердил выделение €5 млрд макрофинансовой помощи Украине

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Флаги Евросоюза и Украины на фоне памятника Тарасу Шевченко во время протестов в Киеве
Флаги Евросоюза и Украины на фоне памятника Тарасу Шевченко во время протестов в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Они поступят в виде льготного кредита в счет обещанных в июне €9 млрд

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи в виде льготного кредита в счет обещанных в июне €9 млрд. Об этом сообщил в пятницу журналистам европейский источник в Брюсселе.

"Совет принял решение по выделению €5 млрд макрофинансовой помощи Украине", - заявил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее на этой неделе сообщила, что ЕС с начала этого года уже предоставил Украине военную, экономическую и финансовую помощь на уровне €10 млрд, не считая поставок и содействия на двустороннем уровне отдельных европейских стран. В июне на саммите ЕС было принято политическое решение выделить Киеву еще €9 млрд, из которых пока перечислен €1 млрд, и сейчас Еврокомиссия вынесла на обсуждение в Совет ЕС выделение Украине еще €5 млрд макрофинансовой помощи в виде льготного кредита. 

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Кредитование
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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