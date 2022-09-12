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ТАСС

Чехия и США заявили, что будут помогать Украине сколько потребуется

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Посольство Чехии в России тоже принимает участие в разжигании конфликта двух стран
Посольство Чехии в России тоже принимает участие в разжигании конфликта двух стран.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр обороны США Ллойд Остин отказался прогнозировать предполагаемые сроки окончания конфликта на Украине

ПРАГА, 9 сентября. /ТАСС/. Чехия и США будут оказывать Украине все виды помощи, необходимой для победы в происходящем в этой стране конфликте, до тех пор, пока это требуется. Об этом заявили в пятницу на пресс-конференции министры обороны Чехии Яна Чернохова и США Ллойд Остин, находящийся в республике с рабочим визитом.

"Мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - отметил Остин. При этом он отказался прогнозировать предполагаемые сроки окончания военного конфликта на Украине.

НАТО, как сказал Остин, не представляет угрозы для РФ и не намерено вступать с ней в конфликт. Блок будет защищать "демократические ценности" и не уступит "ни пяди территории" его государств-членов, отметил он.

Чернохова, со своей стороны, проинформировала, что Чехия является одним из пяти крупнейших поставщиков военной помощи Украине. "Необходимо, чтобы Украина победила", - заявила министр.

"Чехия готова с помощью своих предприятий [ВПК] оказывать дальнейшую помощь Украине. Проводить ремонт техники, поступающей с Украины. Республика намерена участвовать в восстановлении Украины", - отметила глава Минобороны.

Чернохова особо подчеркнула единую позицию чешского президента и правительства по ситуации на Украине. Подход Праги к положению в этой стране не изменится и после предстоящих в начале будущего года президентских выборов в Чехии, сказала она. 

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Чехия
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