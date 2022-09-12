Блинкен заявил, что Запад намерен оказывать давление на РФ и поддерживать Украину

По словам госсекретаря США, Москва ожидала, что готовность Запада оказывать экономическое давление "со временем пропадет"

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти США полагают, что российская сторона рассчитывает сломить волю стран Запада к поддержке Украины и применению санкций, но этого не произойдет. С таким заявлением выступил в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

По его мнению, Москва ожидала, что готовность Запада оказывать экономическое давление "со временем пропадет". "Вместо этого мы и наши партнеры сплотились перед лицом принуждения и угроз со стороны России, налагая на российскую экономику беспрецедентные издержки", - изложил свою версию развития событий Блинкен.

Как утверждает госсекретарь США, Москва "использует энергоресурсы в качестве оружия против европейских государств", что, по его мнению, приводит к "повышению расходов для семей, компаний, целых стран". По его версии, РФ якобы пытается "сломить волю стран относительно поддержки Украины".

Блинкен в связи с этим отметил, что США прилагают "всеобъемлющие усилия, чтобы помочь европейцам продержаться зиму, во время которой они столкнутся с высокими ценами на энергоносители, из-за чего многим будет трудно обогреть дома". "Мы не бросим европейских друзей", - заверил госсекретарь.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.