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ТАСС

В НАТО заявили, что будут защищать "каждый дюйм своей территории"

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: vpk-news.ru

Альянс размещает новые силы на восточной границе, сообщил генсек Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. НАТО размещает новые силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал, что будет защищать каждый дюйм своей территории. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса, - сказал он. - В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников". 

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Страны
Россия
США
Проекты
NATO
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