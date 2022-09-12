В НАТО заявили, что будут защищать "каждый дюйм своей территории"

Альянс размещает новые силы на восточной границе, сообщил генсек Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. НАТО размещает новые силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал, что будет защищать каждый дюйм своей территории. Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса, - сказал он. - В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников".