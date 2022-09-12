Столтенберг заявил о призыве НАТО готовиться к "длительной войне"

Также альянс призывает обеспечить Украину десятками тысяч комплектов зимней формы, отметил генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. НАТО видит "некоторые успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Херсоном и Харьковом", но призывает "не заблуждаться" и готовиться "к длительной войне", а также обеспечить Украину десятками тысяч комплектов зимней формы. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы видим некоторые успехи украинской армии под Херсоном и Харьковом, но важно не заблуждаться и готовиться к длительной войне. Численность украинской армии выросла и необходимо обеспечить ее подготовку к зиме, в том числе направить ей десятки тысяч комплектов зимней формы", - сказал Столтенберг.

Генсек призвал страны альянса наращивать поставки вооружений Украине даже в ущерб собственным оборонным возможностям, поскольку альянс считает войну на Украине элементом обеспечения собственной безопасности. "Союзники по НАТО предоставили беспрецедентную помощь Украине, конечно, уменьшая свои запасы. Но нам нужно осознать, что, предоставляя оружие Украине, мы помогаем остановить агрессию России по отношению к суверенной нации в Европе", - утверждал он. По его мнению, если РФ одержит победу, то это будет "плохо не только для Украины, но и опасно для всех" стран НАТО.

Столтенберг также призвал членов альянса производить больше оружия. "Мы приветствуем оказание союзниками помощи Украине и призываем к оказанию большей помощи, - отметил он. - Надо производить больше оружия, чтобы обеспечить восстановление запасов. Не только для того, чтоб помогать Украине, но и чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое для нашей защиты".

По словам генсека, НАТО будет помогать Украине в долгосрочной перспективе и обеспечит ее переход от советского к западному оружию. "Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам", - отметил он.

"Цена, которую мы платим, - деньги, в то время как цена для Украины - потеря жизней каждый день. И все мы заплатим больше, если Россия победит", - добавил Столтенберг.