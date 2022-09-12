Столтенберг: НАТО должна стремиться не допустить победы РФ на Украине

По словам генсека НАТО, странам альянса необходимо активнее поставлять оружие Украине из своих запасов и производить новые вооружения

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО должны продолжать предоставлять помощь Украине, чтобы не допустить победы России. С таким утверждением выступил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

"Союзники по НАТО предоставили беспрецедентную помощь Украине, конечно, уменьшая свои запасы. Но нам нужно осознать, что, предоставляя оружие Украине, мы помогаем остановить агрессию России по отношению к суверенной нации в Европе", - утверждал он. По его мнению, если РФ одержит победу, то это будет "плохо не только для Украины, но и опасно для всех" стран НАТО.

Генсек НАТО призвал страны альянса продолжать предоставлять оружие Украине и производить больше оружия. "Мы приветствуем оказание союзниками помощи Украине и призываем к оказанию большей помощи, - отметил он. - Надо производить больше оружия, чтобы обеспечить восстановление запасов. Не только для того, чтобы помогать Украине, но чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое для нашей защиты".