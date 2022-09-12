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Известия.ru

ВСУ прозвали российский Ми-8 «бешеной восьмеркой»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из российских вертолетов Ми-8, который уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» и вышел из боя без единой пробоины, получил за это похвалу от вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил 9 сентября командир боевой бригады армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), украинские военные прозвали российскую машину «бешеной восьмеркой».

По словам командира, при уничтожении им ЗРК «Бук» сыграл эффект неожиданности.

«После этого случая меня начали называть «бешеная восьмерка», причем это пошло именно от врага», — рассказал командир.

Как сообщили в военном ведомстве, командир бригады армейской авиации ЗВО решил использовать Ми-8МТВ-5 еще и для ракетных ударов по противнику. На одном из вылетов прикрывающий вертолет неожиданно наткнулся на украинский ЗРК. Когда до цели оставалось меньше километра, за секунду было принято решение об атаке на «Бук» и его уничтожении.

В Минобороны уточнили, что летчики бригады проработали алгоритм регулярного использования многоцелевого Ми-8МТВ-5 в качестве ударного. В этом случае для стрельбы необходимо подойти к цели ближе, чем это делают разведывательно-ударные вертолеты. Также за боевой вылет командир бригады ЗВО был награжден орденом Мужества.

Ранее в пятницу Министерство обороны России показало кадры боевой работы вертолетов Ми-8 и Ка-52 в зоне спецоперации на Украине и в Донбассе. В Минобороны подчеркнули, что в ходе выполнения задания российские вертолеты ликвидировали опорные пункты и бронетехнику националистов.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Россия
Украина
Продукция
Ка-52
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Ми-8МТ
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