Оливер Стоун назвал конфликт на Украине неудачей для всего мира

Режиссер призвал страны к сотрудничеству

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Американский режиссер Оливер Стоун, представляя в Венеции на пресс-конференции в пятницу свой документальный фильм "Атом" (Nuclear), назвал конфликт на Украине "большой неудачей не только для Европы, но и для всего мира".

"Что бы вы ни думали об этой войне, это большая неудача не только для Европы, но и для всего мира. Лучшее, что может произойти - это сотрудничество", - сказал Стоун.

Комментируя нынешнее состояние отношений между Россией и США, режиссер отметил, что смотрит на происходящее "в долгосрочной перспективе" и настроен оптимистично.

"Я наблюдал за Советским Союзом и США и ужасной конфронтацией, которая, на мой взгляд, была ненужной. <...> Сотрудничество в космосе между Россией и США было блестящим, оно работало в течение 40 лет, примерно с 1980-х годов. Поэтому не говорите мне о вражде между этими странами, потому что это приходит и уходит, и это пройдет. Если мы будем умными, мы объединим наши усилия", - сказал Стоун.

В своем фильме Nuclear, который будет показан в пятницу на 79-м Венецианском фестивале вне конкурса, режиссер исследует потенциал атомной энергетики, которая может помочь в борьбе с климатическими изменениями. По словам Стоуна, "в массовой культуре ядерная энергия долгое время считалась опасной, но на самом деле она в сотни раз безопаснее ископаемого топлива, а аварии происходят крайне редко".

Стоун - режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов", одной премии БАФТА. В последние годы его внимание привлекает постсоветское пространство. В июне 2016 года он представил свой фильм "Украина в огне", повествующий об истории Украины с 1941 по 2014 годы. В сентябре 2016 года режиссер закончил работу над фильмом о президенте РФ "Интервью с Путиным", созданным на основе более десятка бесед с главой российского государства, состоявшихся на протяжении двух лет. В России и мире премьера картины состоялась 12 июня 2017 года.