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ТАСС

Минобороны России передали партию танков Т-90М "Прорыв" и ремонтно-эвакуационных машин

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Т-90М "Прорыв"
Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Поставку приурочили к Дню танкиста

МОСКВА, 9 сентября. / ТАСС/. Партия модернизированных новейших танков Т-90М "Прорыв" и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М поставлена Минобороны РФ "Уралвагонзаводом" (УВЗ, входит в Ростех) в преддверии Дня танкиста. Об этом сообщило в пятницу предприятие.

"В преддверии Дня танкиста работники Уралвагонзавода отправили в адрес Министерства обороны РФ очередной эшелон спецтехники. Это новейшие танки Т-90М "Прорыв" и инженерные машины БРЭМ-1М", - говорится в сообщении.

День танкиста учредили в 1946 году, он отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади. Праздник включили в перечень профессиональных праздников ВС РФ. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БРЭМ-1
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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