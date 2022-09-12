Россия переиграла Запад в санкциях. Такого он не ожидал

Ну и кто против кого вводит санкции? Как был изменен изначальный сценарий по Украине на противоположный

Теперь Россия вводит санкции против Запада, перечеркивая изначальный сценарий Европы и США, пишет ET. И российские санкции оказались феноменально эффективными, считает автор статьи, тогда как санкции НАТО — наоборот, вялыми и терпимыми.

Сваминатан Анклесария Айяр(Swaminathan Anklesaria Aiyar)

В феврале, когда Россия начала свою спецоперацию на Украине, США и их союзники по НАТО ввели против Москвы быстрые и жесткие санкции — в том числе заморозили ее валютные резервы и отключили от платежной системы SWIFT для международных переводов. Санкции принимались в расчете на то, чтобы сократить импорт российского сырья — нефти, газа, сельскохозяйственных товаров и палладия. Западные аналитики предсказывали, что ВВП России сократится на 15%, а ее экономика рухнет. Они предполагали, что это убедит Владимира Путина уйти с Украины — или даже спровоцирует переворот и его свержение.

Но сегодня ветер задул в другую сторону. По сути, это Россия вводит санкции против НАТО, ограничивая поставки природного газа. Экономика Европы оказалась в беспрецедентном энергетическом кризисе и погрузилась в глубокую рецессию. Странам уже приходится выделять огромные потребительские субсидии на электроэнергию и газ для отопления, а это подрывает их бюджеты еще сильнее. Европе и Великобритании предстоит долгая зима недовольства. Рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) ударил по Японии, Китаю, Индии и другим импортерам, посеяв мрак. Российских потребителей это, разумеется, не коснулось.

Российская экономика очевидно пострадала от санкций, но выстояла. Санкции принимались с тем, чтобы помешать России экспортировать нефть и газ. Но вскоре стало очевидно, что Европа сама слишком зависит от российских нефти и газа, чтобы разом от них отказаться. Теперь крайний срок сдвинулся на конец года.

НАТО не ожидала, что десятки стран сохранят нейтралитет по Украине и откажутся поддерживать резолюции ООН с осуждением России. Европе самой приходится импортировать нефть и газ из России как ни в чем не бывало. Таким образом крутые меры против стран вроде Индии, которые покупают российскую нефть по сниженным ценам, исключены. На мировых рынках полно непрозрачных посредников, которые давно помогают обходить санкции Ирану, Северной Корее, Венесуэле и другим. Они же пришли на выручку и России: ее нефть продолжает поступать в изобилии.

Не только газ

Между тем нефть марки Brent подорожала из-за санкций с 80 до 130 долларов за баррель, а затем снова упала примерно до 95 долларов. Но поскольку доллар укрепился почти на 20% по отношению ко многим валютам, это означает, что в реальном выражении нефть сильно подорожала. Это ударило по потребителям повсюду, кроме России, и усугубило тенденцию к рецессии.

Что касается природного газа, то он застал всех врасплох. Европа сильно зависит от российского газа. В ранних откликах о санкциях это попросту не учитывалось. НАТО заявила, что остановит строительство "Северного потока — 2", предназначенного для прямых поставок в Германию через Балтийское море. Но Европа по-прежнему нуждается в поставках по "Северному потоку — 1".

Россия не раз приостанавливала поставки по "Северному потоку — 1", сперва якобы для ремонтных работ, но затем все очевиднее по геополитическим причинам. По сути, теперь Россия вводит санкции против Запада, перечеркивая изначальный сценарий. И российские санкции оказались феноменально эффективными, тогда как санкции НАТО — наоборот, вялыми и терпимыми.

Меня забавляет, что западные политики и средства массовой информации наперебой винят Россию в том, что она якобы "шантажирует" газом. Если НАТО объявила ей экономическую войну и вводит санкции, то как можно рассчитывать, что Россия смолчит и никак не ответит?

Цена на природный газ в Европе взлетела до 343 фунтов стерлингов за МВтч — более чем в 20 раз выше минимальной отметки 2020 года. Энергетическим компаниям приходится повышать тарифы, а правительства хотят ввести потолок цен. А в итоге раскошеливаться за газ и электричество придется европейским потребителям.

Нефть можно завозить танкерами из других источников, но газ — нет. Наладить же новый импорт газа возможно лишь в том случае, если удастся создать огромные мощности по производству и сжижению природного газа по всему миру, а также по приему и регазификации в Европе — а на это уйдут годы. Тем временем Европа останется в российской власти.

Заставит ли энергетический кризис НАТО пересмотреть свою позицию по Украине и договориться об урегулировании? Сомневаюсь. Урегулирование потребует от России отхода к дофевральским границам, а Путин на это не пойдет, потому что потеряет лицо. Поэтому несмотря на боль, в обозримом будущем западные санкции сохранятся.

Потолок цен, но не боевых действий

К концу года ожидается новый потолок цен на закупки российской нефти, хотя с трудом верится, что он сработает. Политические позиции сторон исключают быстрое урегулирование, поэтому наиболее вероятен затяжной конфликт. Он может растянуться до 2024 года, и в результате пострадает вся мировая экономика.

Положительный момент здесь — что предсказанный аналитиками продовольственный и материальный кризис оказался химерой. Поначалу, когда цены на сырьевые товары взлетели до небес, удвоение продовольственных цен многие сочли предвестником всемирного голода и перебоев с продуктами. Но сейчас цены на зерно и другие товары упали до прежнего уровня. Таким образом, гуманитарного кризиса удалось избежать. Но долгая рецессия все же возьмет свое.