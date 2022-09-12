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ЦАМТО

Россия и Уганда договорились создать межправительственную комиссию по ВТС

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Боевой вертолет Ми-28НЭ ВВС Уганды. Энтеббе, 16.06.2022
Боевой вертолет Ми-28НЭ ВВС Уганды. Энтеббе, 16.06.2022.
Источник изображения: кадр из видео STAMZNOW

ЦАМТО, 9 сентября. Россия и Уганда договорились создать российско-угандийскую межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Информация об этом размещена 9 сентября на портале правовой информации Протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение двух стран о ВТС от 18 ноября 2003 года, передает "РИА Новости".

"В целях обеспечения реализации настоящего соглашения и последующих договоренностей в области военно-технического сотрудничества стороны создают российско-угандийскую межправительственную комиссию по военно-техническому сотрудничеству, составы национальных частей которой определяются каждой из сторон", – говорится в документе.

Порядок работы комиссии определяется председателями ее национальных частей.

Протоколом уточняются также уполномоченные органы, ответственные за реализацию межправительственного соглашения двух стран о ВТС от 2003 года. С Российской стороны отвечает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, с угандийской – Министерство обороны и по делам ветеранов Уганды.

Протокол вступает в силу с даты подписания 15 августа 2022 года. Протокол подписан в Москве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Уганда
Компании
ФСВТС РФ
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