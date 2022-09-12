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Интерфакс-АВН

"Уралвагонзавод" передал Минобороны РФ партию новых танков Т-90М

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Т-90М
Т-90М.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "Уралвагонзавод" (госкорпорация "Ростех") заявил об отправке в российскую армию партии новых танков Т-90М.

"В преддверии Дня танкиста работники "Уралвагонзавода" отправили в адрес министерства обороны РФ очередной эшелон спецтехники. Это новейшие танки Т-90М "Прорыв" и инженерные машины БРЭМ-1М", - сообщила пресс-служба концерна.

Т-90М - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в статье, опубликованной в пятницу в ведомственной газете "Красная звезда", сообщил, что дополнительные комплекты защиты для боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) направлены в зону проведения специальной военной операции на Украине.

"Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции", - сообщил Шестаков.

Он заявил, что принимающие участие в спецоперации на Украине танковые и мотострелковые части и соединения обеспечены современными образцами бронетанкового вооружения и техники.

"Производимые промышленностью в настоящее время танки Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2М, боевые машины десанта БМД-4М по основным тактико-техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам, а по отдельным превосходят их", - сообщил Шестаков.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа в период 2022-2024 годов предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при выполнении специальной военной операции", - заявил представитель Минобороны РФ.

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