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РИА Новости

Песков рассказал, зачем Путин на учениях в Приморье надевал военную куртку

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимир Путин во время своей поездки в Приморье надевал военную куртку только для того, чтобы защититься от неблагоприятных погодных условий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге журналисты задали Пескову вопрос, не связано ли то, что на военных учениях в Приморье глава государства появился в генеральском бушлате, с проводимой спецоперацией или, может, "это было шагом к обретению президентом генеральского звания".

"Нет, не связано никак. И президент был не в военной форме, он надел, действительно, куртку военную. А связано это с тем, что было очень холодно и шел проливной ливень... Нет, единственная, преследуемая цель — это защититься от холода и дождя", — сказал Песков.

В начале недели Путин присутствовал на розыгрыше основного эпизода учений "Восток-2022" на полигоне Сергеевский в Приморье.

Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России с отработкой оборонительных и наступательных действий на девяти полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В программе значится применение всех видов оружия, в том числе оперативно-тактических ракет комплекса "Искандер-М", захват населенного пункта с массированным ударом артиллерией и авиацией, переход в наступление и разгром основной группировки войск противника.

В маневрах задействованы военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России, а также Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

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