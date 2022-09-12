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Военное обозрение

Названы сроки производства установочной партии перспективных истребителей Су-75 Checkmate

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Источник изображения: topwar.ru

Объединенная авиастроительная корпорация подтвердила планы по разработке и производству перспективного однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate. Сроки выпуска установочной партии новых истребителей остаются прежними.

По планам компании "Сухой", входящей в состав ОАК, установочная партия Су-75 будет произведена в 2026 году, как и планировалось ранее. Перед этим ОАК планирует построить четыре опытных образца истребителя, которые и будут участвовать в испытаниях. Как ранее сообщалось, опытные образцы появятся в 2024-2025, установочная партия в 2026, а серийные поставки нового истребителя начнутся в 2026-2027 годах. Напомним, что установочная партия представляет собой промышленную партию каких-нибудь изделий, в данном случае истребителей, изготовленную для подтверждения готовности к серийному производству.

Легкий тактический самолет Су-75 (...) 2026 год - производство установочной партии

- приводит ТАСС выписку из документа.

Презентация нового российского перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate прошла в рамках авиасалона МАКС-2021. Самолет разработан с учетом поставок как российским ВКС, так и иностранным заказчикам. Заявленные характеристики: скорость - до 2М, дальность полета - до 3 тысяч км, масса боевой нагрузки - 7,4 тыс. кг. Установлен радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, встроенная система радиоэлектронных помех, оптическая прицельная система, система широкодиапазонной связи.

Однодвигательный легкий истребитель Checkmate изначально создается с открытой архитектурой, позволяющей адаптировать его под конкретного заказчика.

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Продукция
Checkmate
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ОАК
Проекты
АФАР
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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