ЦАМТО, 9 сентября. По информации Shephard Media, Украина, предположительно, получила 122-мм артиллерийские снаряды обходным путем, включая поставку через Пакистан, Великобританию, Румынию или Кипр.

В начале июня нехватка советских артиллерийских боеприпасов серьезно ударила по возможностям ведения артиллерийского огня ВСУ, которые не могли сравниться с огневой производительностью союзных сил, составляющей, по оценкам, до 60 тыс. выстрелов в сутки.

Запад столкнулся с аналогичной проблемой, поскольку его собственные запасы начали истощаться. Тем не менее, выход был найден в лице испытывающего экономические проблемы Пакистана.

Как сообщает издание, в течение 15 дней (6-21 августа) ВВС Великобритании совершили дюжину вылетов стратегических самолетов ВТА C-17 "Глоубмастер-3" из Румынии (международный аэропорт Клуж) и британской базы на Кипре на базу ВВС Пакистана "Нур-Хан".

Ежедневные полеты побудили ряд наблюдателей сделать вывод, что Великобритания установила воздушный мост между Румынией и Пакистаном для поставки на Украину 122-мм артиллерийских боеприпасов производства Pakistan Ordnance Factories (POF). 30 августа в социальных сетях появились фотодоказательства того, что ВС Украины получили пакистанские 122-мм снаряды.

В состав POF входят 14 заводов, в том числе один из них в 42 км от Нур-Хана. В числе продукции компании, представляющей потенциальный интерес для Украины: 155-мм снаряд HOW HE M107, 122-мм HOW HE.

Министерство обороны Пакистана не ответило на запросы с просьбой прокомментировать эти сообщения. Министерство обороны Великобритании, со своей стороны, также не раскрывает подробности поставок, однако в беседе с Shephard представитель британского МО заявил, что "Великобритания по-прежнему твердо поддерживает Украину и работает с рядом союзников и партнеров, чтобы у нее было все необходимое для защиты от вторжения России".

Великобритания 21 июля объявила, что отправила в Украину более 50 тыс. артиллерийских снарядов. На вопрос Shephard, будут ли боеприпасы поставляться из наличия СВ Великобритании или другие страны также будут вносить свой вклад, представитель Минобороны сообщил, что боеприпасы предназначены специально "для украинской артиллерии советских времен".

Поскольку С-17 может перевозить 45360 кг груза на расстояние более 8334 км, а масса 122-мм снаряда составляет около 43,75 кг, в августе на Украину могло быть доставлено несколько десятков тысяч снарядов.

Хотя сотрудничество между Украиной, Великобританией и Пакистаном кажется неожиданным, особенно с учетом того, что Пакистан пообещал сохранять нейтралитет в конфликте, эти три страны связывают давние связи.

В начале августа начальник штаба СВ Пакистана генерал Камар Джавед Баджва посетил Великобританию, отчасти для того, чтобы обсудить усиление двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи посетил Пакистан в мае.

Сообщается, что в 2021 году Пакистан и Украина договорились об укреплении военных связей, оборонного сотрудничества и сотрудничества в сфере обучения. На вооружении ВС Пакистана имеются образцы вооружения украинского производства. Так, в июне 2020 года с Украиной был подписан контракт на проведение капитального ремонта самолета-заправщика Ил-78.