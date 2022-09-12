У НАТО заканчиваются боеприпасы. Она надеется, что у России тоже

У кого оружие в конфликте закончится раньше? У России или НАТО?

У Запада, который вооружает Украину, заканчиваются боеприпасы, пишет iDNES. В Европе говорят, что их оружейные запасы "почти исчерпаны", а Пентагон обеспокоен тем, что самому ничего не остается. Приходится надеяться, что и у России с этим есть проблемы, пишет автор статьи.

Милан Водичка

В понедельник разведка раскрыла донесение о том, что Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у КНДР. Получается, что российский ВПК не успевает удовлетворять потребности фронта. А в понедельник европейский министр иностранных дел и безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские оружейные запасы "почти исчерпаны".

Это проблема не одной только Европы. На прошлой неделе представители Пентагона заявили на страницах "Уолл-стрит джорнэл", что запасов артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра — а это основные снаряды для артиллерии — "неблагоприятно мало". Положение не критическое якобы только потому, что сейчас Соединенные Штаты Америки не ведут никакой войны. Журнал пишет, что в Пентагоне это вызывает беспокойство.

Не впервые с начала боевых действий на Украине мы слышим, что не хватает того или иного вида вооружений. В конце апреля — начале мая стало известно, что США не способны производить переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" так быстро, как это требуется украинцам на поле боя. Аналитики утверждали, что странам Североатлантического альянса вот-вот не хватит их для собственной обороны. Ряд государств, например, Германия, оправдывали этим замедление поставок других вооружений.

В свою очередь, россияне недавно начали импортировать дроны из Ирана, хотя те не отличаются качеством. До конца не ясно, как обстоят дела с остальной техникой: подтверждены данные о потерях большого количества танков. Причем за год россияне способны произвести всего двести танков. Но поскольку вооруженный конфликт застрял на месте, артиллерия играет принципиальную роль. Россия истощена настолько, что, как неделю назад написал в обширном материале российский журнал "Инсайдер", теоретически к концу года Россия может просто остаться без боеприпасов вообще.

В статье, которая, как кажется, написана со знанием дела, говорится, что во время тяжелых боев россияне тратят каждый день от сорока до шестидесяти тысяч снарядов, а когда "на восточном фронте спокойно", расходуются около 24 тысяч снарядов. Предположительно, к настоящему времени Россия уже израсходовала минимум семь миллионов снарядов. Это еще если не считать потерь от украинских ударов по складам боеприпасов за линией фронта.

Боеприпасов ждут по полтора года

Ходят слухи, что у России огромные запасы боеприпасов еще со времен Советского Союза, но в материале говорится, что артиллерийские снаряды нельзя так долго хранить. Еще во время второй Чеченской войны в 2002 году россиянам их не хватало. Кроме того, значительная часть была израсходована не только во время двух чеченских войн, и во время короткой войны в Грузии, на Украине в 2014 году и в Сирии, где их потребовалось даже больше, чем на Донбассе. В подтверждение дефицита снарядов приводится тот факт, что россияне используют для обстрела наземных целей достаточно специфические ракеты систем противовоздушной обороны.

Так же обстоят дела с танками. В материале говорится, что через тысячу часов эксплуатации танку требуется замена двигателя и капитальный ремонт. При предположительном использовании два или три часа в день танки отработали уже 560 часов. Значит, до конца года большая их часть потребует ремонта.

И это проблема. У России развитый военно-промышленный комплекс, но он не может увеличить темпы. Во-первых, из-за эмбарго на поставки комплектующих. Например, как раз двигатели танков там производят на импортном оборудовании. Во-вторых, из-за "советской" производительности труда.

Однако и Запад, как ни удивительно, столкнулся с аналогичными проблемами. Как пишет издание "Файнэншл Таймс", весь американский годовой выпуск снарядов 155-миллиметрового калибра Украина потребляет за две недели. Сейчас она справляется за счет старых запасов. К 24 августа американцы поставили Украине 806 тысяч единиц этих боеприпасов. Об этом они сообщили официально, но отказались сказать, сколько единиц на складах у них самих.

Если много, то это опять-таки благодаря запасам времен холодной войны. В последние десятилетия производилось мало. После холодной войны это мало кого волновало, и царила убежденность, что воевать будут только дешевые специальные подразделения с террористами с применением супер-умного оружия. Украина показывает, что в итоге решающую роль снова играют традиционные орудия и танки.

Производство необходимо наладить, а на это требуется время. В Соединенных Штатах Америки от поступления заказа на боеприпасы до того момента, когда первые единицы серии укладываются в ящики, проходит от тринадцати месяцев до полутора лет. Если речь идет о ракетах и дронах, то времени уходит еще больше. Процесс тормозит и нехватка людей, а также проблема современности — большие сроки поставок. Например, чипов. Поэтому государствам приходится раздумывать, что они могут поставить, а что им придется оставить себе, поскольку тяжелых вооружений из-за заблуждений о том, что следующая война будет только на компьютере, у них немного.

Хрестоматийный пример того, как все работает сегодня: Украине очень нужны самоходные гаубицы. У Франции есть превосходные самоходные артиллерийские установки Caesar. Она отправила на Украину 18 штук. Это четверть всего, что у нее есть. Чтобы восстановить свой арсенал и произвести всего 18 установок, французам придется ждать полтора года. Вот как много времени на это требуется.