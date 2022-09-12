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Россия произведет партию истребителей Су-75

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Су-75 «Checkmate»
Су-75 «Checkmate».
Источник изображения: Фото: Evgeny Sinitsyn/ Globallookpress.com

Установочная партия российских перспективных легких тактических самолетов (ЛТС), известных как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, будет произведена в 2026 году. Об этом со ссылкой на материалы, представленные на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает ТАСС.

«Легкий тактический самолет Су-75, 2026 год — производство установочной партии», — утверждается в материалах.

Агентство напоминает, что «установочная партия представляет собой первую промышленную партию, изготовленную для подтверждения готовности к запуску производства тех или иных изделий».

В августе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2022» заявил, что Россия готова производить Су-75 вместе с другими странами.

В июле 2021 года «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
ОАК
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
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2 комментария
№1
12.09.2022 04:47
Цитата, q
Установочная партия российских перспективных легких тактических самолетов (ЛТС), известных как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, будет произведена в 2026 году.

Во-первых накосячат и не выполнят, как и с Су-57;
Во-вторых установочная партия это один, два или сколько?
В-третьих будут ли  эти товарищи, которые сейчас обещают отвечать за ОАК?
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№2
12.09.2022 13:57
1. С Су-57 ни в чем не "накосячили", самолет в строю, успешно испытан в боевых условиях, темп производства нарастает.
2. Четыре.
3. Кто конкретно, отвечающий за ОАК, и что именно обещает?

В целом Су-75 в максимальной комплектации в перспективе способен полноценно заменить все современные отечественные боевые самолеты - в представленном варианте, беспилотном, двухместном, палубном.
Нужен всего-то ГОЗ на 2000 штук с поставкой в течение 10 лет. Лучше на 3000.

Другой вариант - продолжить разводить зоопарк, так и будем топтаться на месте.
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