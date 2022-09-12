Норвегия поставила ВС Украины ПТУР "Хеллфайр"

ЦАМТО, 9 сентября. Норвежское правительство 8 сентября сообщило о передаче ВС Украины противотанковых ракет AGM-114 "Хеллфайр".

Пакет помощи включает около 160 ракет, пусковые установки и блоки наведения. Кроме того, Украина также получит приборы ночного видения из наличия вооруженных сил Норвегии.

О передаче вооружений объявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам в ходе состоявшегося в Рамштайне заседания "Контактной группы по обороне Украины".

По словам министра обороны, ракета "Хеллфайр" может применяться как по наземным, так и по надводным целями. Как заявлено, изначально ракеты были приобретены для Командования береговых рейнджеров (Kystjegerkommandoen) ВС Норвегии, задачей которого являлась оборона побережья и разведка в прибрежной зоне.

В настоящее время сроки эксплуатации "Хеллфайр" истекают и они должны быть сняты с вооружения ВС Норвегии. Тем не менее, перед отправкой ракет на Украину норвежские специалисты проверили их состояние и провели необходимые испытания. В настоящее время ПТУР доставлены на Украину, а украинские операторы прошли обучение их использованию под руководством норвежских инструкторов.

Норвегия также передала Украине приборы ночного видения. В пакет помощи входят как очки ночного видения, так и бинокулярные приборы. В составе ВС Норвегии это оборудование было заменено более новым.

Как заявило правительство Норвегии, в перспективе военная помощь в меньшей степени будет поступать из наличия вооруженных сил. Как указал министр обороны Бьорн Арильд Грам, ранее Норвегия и ее союзники безвозмездно передавали вооружение и оборудование из собственных запасов. В дальнейшем для обеспечения поставок Украине военной техники потребуется сотрудничать с оборонной промышленностью.