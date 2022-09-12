Совет ЕС рассмотрит выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС уже предоставил Украине военную, экономическую и финансовую помощь на уровне €10 млрд

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Министры экономики и финансов Евросоюза на встрече в Праге в пятницу рассмотрят выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи, которую предложила ЕК. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони по прибытии на министерскую встречу, его заявление транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Министры рассмотрят поддержку Украине, и мы должны очень гордиться тем, что Еврокомиссия на этой неделе предложила выделить Украине €5 млрд макрофинансовой помощи", - сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее на этой неделе сообщила, что ЕС с начала 2022 года уже предоставил Украине военную, экономическую и финансовую помощь на уровне €10 млрд, не считая поставок и содействия на двустороннем уровне отдельных европейских стран. В июне на саммите ЕС было принято политическое решение выделить Киеву еще €9 млрд, из которых пока перечислен €1 млрд и сейчас Еврокомиссия вынесла на обсуждение в Совет ЕС выделение Украине еще €5 млрд макрофинансовой помощи в виде льготного кредита.