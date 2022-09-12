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Китай обнаружил новый минерал на Луне

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Спускаемый аппарат Chang'e 5
Спускаемый аппарат Chang'e 5.
Источник изображения: Изображение: CNSA / NASA

В ходе китайской миссии Chang’e-5 на поверхности Луны был обнаружен новый минерал. Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление и Государственное управление атомной энергетики КНР сообщает ТАСС.

Новый минерал, получивший название «камень Чанъэ», был найден в доставленных с Луны на Землю образцах. В Китае уверяют, что он стал шестым новым минералом, найденным на естественном спутнике Земли. Отмечается, что из лунных образцов была выделена монокристаллическая частица размером около 10 микрон, структура которой была расшифрована китайскими специалистами.

«Ученые объявили о новом лунном минерале в преддверии традиционного китайского праздника Середины осени (Чжунцюцзе). Этот праздник отмечают в 15-й день восьмого месяца по лунному календарю — 10 сентября в этом году. Чжунцюцзе считается в Китае семейным праздником, когда каждый китаец должен посетить родные места, повидаться с родственниками для того, чтобы отведать с ними лунных пряников и полюбоваться полной Луной», — напоминает агентство.

В феврале издание SpaceNews заметило, что китайский космический аппарат Chang’e-5 занял дальнюю ретроградную окололунную орбиту раньше, чем там мог бы оказался космический корабль Orion американской миссии Artemis 1.

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Страны
Китай
США
Продукция
Orion КК
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CNSA
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Луна
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