Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации

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Российские танки получат систему активной защиты "Арена-М", в настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации парка стоящих на вооружении армии танков с установкой данного комплекса. Об этом заявил начальник Главного танкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

По словам генерала, в настоящее время ведутся ОКР по вариантам модернизации танков с установкой КАЗ "Арена-М". Кроме того предполагается, что данный комплекс будет устанавливаться и на другие образцы российской бронетехники, в том числе боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Ранее в 38 Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники (НИИ БТВТ) Минобороны России сообщали, что танки Т-90М получат КАЗ "Арена-М" после 2025 года в процессе модернизации. По Т-80БВМ и Т-72Б3М ситуация такая же. Считалось, что до 2025 года российские танки по своим возможностям и эффективности сохранят паритет с основными боевыми танками зарубежных стран.

В рамках государственной программы вооружения ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующего парка танков, в том числе и с установкой комплекса активной защиты "Арена-М", значительно повышающего защищенность боевой машины от противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатометов

- приводит "Красная звезда" слова Шестакова.

КАЗ "Арена-М" представляет собой установленную на боевой машине систему, в которую входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, обнаруживающей цели. Снаряды поражаются защитными боеприпасами узконаправленного действия, расположенными по периметру башни танка в специальных установочных шахтах.

Система устанавливается в пулезащитных отсеках снаружи башни танка и работает в автоматическом режиме, обеспечивая двукратную защиту на каждом направлении атаки. Система осуществляет радиолокационное сопровождение и поражение летящих целей. Принцип работы комплекса заключается в поражении ПТС направленным потоком тяжелых осколков при подрыве отстреливаемого поражающего элемента при подлете к танку на дальностях от 20 до 50м. Комплекс обеспечивает защиту в секторах по азимуту до 360 и сектора по углу места от минус 6 до 20 градусов.