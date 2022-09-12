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ЦАМТО

ВКС Франции получили седьмой самолет A-330 MRTT "Феникс"

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Источник изображения: Фото: DGA

ЦАМТО, 9 сентября. Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) на своей странице в Twitter объявила о приемке 7-го многоцелевого транспорта-заправщика A-330 MRTT "Феникс".

Поставка была выполнена после завершения комплексных испытаний, которые проводились с начала июня.

Как сообщал ЦАМТО, в 2014 году DGA заключила с Airbus Defence and Space, выбранной по результатам тендера поставщиком 12 многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT, контракт на поставку первого самолета. Соглашение предусматривало разработку и сертификацию "французской" конфигурации A-330 MRTT, а также связанных систем поддержки и обучения, поставку запасных частей, наземного оборудования и тренажеров.

Airbus Defence and Space 5 декабря 2015 года подписала с DGA контракт на поставку 8 дополнительных A-330 MRTT, а в декабре 2018 года получила заказ на поставку еще трех самолетов. Это позволит ВКС Франции в соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2025 годы" получить 12 A-330-200 MRTT к 2023 году – на два года раньше, чем первоначально планировалось.

Первые три A-330 MRTT прибыли на 125-ю авиабазу с сентября 2018 года по июнь 2020 года. Как планируется, темп поставки новых самолетов составит 1-2 ед. в год. Они войдут в состав 31-й стратегической транспортно-заправочной эскадры.

Кроме того, в рамках плана государственной поддержки авиационной отрасли во время пандемии COVID-19 министерство ВС Франции в 2020 году заказало компании Airbus три дополнительных самолета A-330-200. Два из них DGA приняла и передала ВКС в конце 2020 года. Третий должен быть поставлен в 2022 году. В перспективе эти самолеты также будут переоборудованы в конфигурацию MRTT. Таким образом, парк A-330 MRTT ВКС Франции увеличится до 15 самолетов в соответствии с конечной целью, установленной "Законом о военных программах на 2019-2025 гг.".

Новые A-330 MRTT предназначены для замены устаревших самолетов-заправщиков KC-135FR (3 ед.) и C-135FR (11 ед.) производства Boeing, а также двух A-340 и трех A-310. Самолеты C-135FR/KC-135FR заменяются по мере поступления A-330 MRTT. При этом первый C-135 был снят с вооружения в октябре 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
KC-135
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
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