США с 24 февраля поставили Украине полмиллиона снарядов натовского калибра

ЦАМТО, 9 сентября. С начала российской специальной военной операции на Украине США поставили Киеву почти полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS и несколько тысяч снарядов GMLRS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на пресс-конференции на военной базе "Рамштайн" председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

"По данным на сегодняшний день США передали Украине 16 РСЗО HIMARS и несколько тысяч снарядов GMLRS к ним", – сказал М.Милли.

Он также указал, что Вашингтон передал Киеву гаубицы М777 с сотнями тысяч снарядов. Переданы тысячи единиц ПТРК, тысячи ПЗРК, ракеты HARM, а также стрелковое оружие, отметил он.

"США, например, предоставили почти полмиллиона артиллерийских снарядов калибром 155 мм", – заявил он.

По его словам, "Украина хорошо обеспечена всеми системами, необходимыми для ее обороны".