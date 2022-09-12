Войти
ЦАМТО

США с 24 февраля поставили Украине полмиллиона снарядов натовского калибра

475
0
0
GMLRS
GMLRS.
Источник изображения: military-today.com

ЦАМТО, 9 сентября. С начала российской специальной военной операции на Украине США поставили Киеву почти полмиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS и несколько тысяч снарядов GMLRS.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на пресс-конференции на военной базе "Рамштайн" председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

"По данным на сегодняшний день США передали Украине 16 РСЗО HIMARS и несколько тысяч снарядов GMLRS к ним", – сказал М.Милли.

Он также указал, что Вашингтон передал Киеву гаубицы М777 с сотнями тысяч снарядов. Переданы тысячи единиц ПТРК, тысячи ПЗРК, ракеты HARM, а также стрелковое оружие, отметил он.

"США, например, предоставили почти полмиллиона артиллерийских снарядов калибром 155 мм", – заявил он.

По его словам, "Украина хорошо обеспечена всеми системами, необходимыми для ее обороны".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
M777
Похожие новости
27.06.2022
Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»
20.06.2022
США рассматривают вопрос о поставке Украине дополнительных ракетных комплексов HIMARS
17.06.2022
Новая американская военная помощь Украине, включая береговые ракетные комплексы Harpoon
14.06.2022
Ударный комплекс
01.06.2022
США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами GMLRS
24.05.2022
В США заговорили о возможной передаче Украине РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:09
  • 3
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 13.09 00:04
  • 31791
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»