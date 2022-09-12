Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава намерена приобрести 96 ударных вертолетов Apache

ЦАМТО, 9 сентября. Польша намерена приобрести 96 ударных вертолетов Apache. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на военной базе "Рамштайн" в Германии.

"Мы говорили на тему запроса, который мы подали в Вашингтон по вопросу получения 96 ударных вертолетов Apache. Мы хотим приобрести эти вертолеты для Войска польского", – сказал М.Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение.

Польский министр также заявил, что пока вертолеты не будут поставлены, Польша хочет арендовать у США такие же машины. "Я также обратился с просьбой, чтобы на то время, которое займет производство вертолетов, взять в лизинг вертолеты из наличия Сухопутных войск США", – сказал он.

"Мы начинаем переговоры. Надеюсь, что они быстро закончатся успехом", – заключил М.Блащак, уточнив, что, в первую очередь, вертолеты Apache поставят в 18-ю механизированную дивизию, которая будет также оснащена американскими танками Abrams, отмечает агентство.