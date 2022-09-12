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ЦАМТО

Франция поставит Украине буксируемые артиллерийские орудия TRF1

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155-мм буксируемое артиллерийское орудие TRF1
155-мм буксируемое артиллерийское орудие TRF1.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 сентября. Франция поставит Украине 155-мм буксируемые артиллерийские орудия TRF1, которые уже не используются французской армией.

Об этом, как передает агентство "РИА Новости", сообщила газета Opinion.

"Франция снова поставит Украине пушки. На этот раз речь идет не о самоходных артиллерийских установках CAESAR, а о более старых моделях, артиллерийских орудиях TRF1. Пушка TRF1 калибра 155 мм является буксируемой, но может самостоятельно передвигаться со скоростью 8 км/ч, имеет полуавтоматическое заряжание", – пишет издание.

Как напоминает агентство, Париж ранее уже передал украинской стороне из состава СВ Франции 18 САУ CAESAR калибра 155 мм. Это четверть от общего числа подобных установок во французской армии.

Газета отмечает также, что пушки TRF1 более не используются сухопутными силами французской армии. Они были списаны и приобретены брокером, компанией S2M-Equipement (прежде Omat), расположенной в Монлуи-сюр-Луар (центральном департаменте Эндр-и-Луара).

Через эту компания Украина закупила TRF1, а Министерство обороны Франции засвидетельствовало их сертификацию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
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