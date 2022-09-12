Войти
Военное обозрение

Польша перебрасывает бронетехнику с калининградского направления к украинской границе

556
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польша перебрасывает бронетехнику на границу с Украиной, накануне ряд польских ресурсов сообщил о движущихся в сторону украинской границы колонн бронетехники польской армии. Происходило все это в районе города Жешув, превращенного американцами в логистический хаб по обеспечению Украины вооружением.

По имеющейся информации, командование польской армии приняло решение снять часть бронетехники с калининградского направления и перебросить к украинской границе. Причем речь идет не только о легкой бронетехнике типа бронетранспортеров или бронемашин, но и о танках и инженерной технике. Сообщается о танках PT-91 Twardy, БТР Rosomak, самоходных 120-мм минометах RAK и другой технике.

Цель переброски техники с одного направления на другое в Минобороны Польши не раскрывают, но ряд украинских интернет-ресурсов предположил, что Варшава начинает готовиться к боевым действиям на украинской территории. В Польше планируют ввести войска в западные области Украины, пользуясь тем, что Россия сейчас занята отражением начавшегося наступления украинской армии на Харьковском направлении. Стоит отметить, что данный вариант развития событий исключать не стоит, хотя он и кажется немного нереальным.

Как ранее сообщала Служба внешней разведки России, Польша вынашивает планы по возвращению так называемых "восточных кресов" - части территории западной Украины, западной Белоруссии и Литвы. В Варшаве заявляют, что это "исторические польские земли". Если с Литвой и Белоруссией у Варшавы вряд ли что получится, то вариант с Украиной вполне реализуем, осталось только выбрать каким путем. Тут возможны варианты с введением войск, объединением Польши и Украины в союзное государство и т.д.

Между тем буквально три дня назад в районе польско-украинской границы была замечена большая колонна американской бронетехники, включающей больше сотни единиц различного транспорта, включая бронетранспортеры Stryker, бронеавтомобили International MaxxPro, армейские тягачи, спецтранспорт и прочее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
PT-91
RAK
Rosomak КТО
Stryker
Т-72
Похожие новости
03.06.2022
Обоюдоострая взаимность
05.10.2021
"Решение принято". Куда НАТО перебросит свежий танковый полк
16.07.2021
Польша нацеливает на Калининград американские танки
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:09
  • 3
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 13.09 00:04
  • 31791
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»