Польша перебрасывает бронетехнику с калининградского направления к украинской границе

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Польша перебрасывает бронетехнику на границу с Украиной, накануне ряд польских ресурсов сообщил о движущихся в сторону украинской границы колонн бронетехники польской армии. Происходило все это в районе города Жешув, превращенного американцами в логистический хаб по обеспечению Украины вооружением.

По имеющейся информации, командование польской армии приняло решение снять часть бронетехники с калининградского направления и перебросить к украинской границе. Причем речь идет не только о легкой бронетехнике типа бронетранспортеров или бронемашин, но и о танках и инженерной технике. Сообщается о танках PT-91 Twardy, БТР Rosomak, самоходных 120-мм минометах RAK и другой технике.

Цель переброски техники с одного направления на другое в Минобороны Польши не раскрывают, но ряд украинских интернет-ресурсов предположил, что Варшава начинает готовиться к боевым действиям на украинской территории. В Польше планируют ввести войска в западные области Украины, пользуясь тем, что Россия сейчас занята отражением начавшегося наступления украинской армии на Харьковском направлении. Стоит отметить, что данный вариант развития событий исключать не стоит, хотя он и кажется немного нереальным.

Как ранее сообщала Служба внешней разведки России, Польша вынашивает планы по возвращению так называемых "восточных кресов" - части территории западной Украины, западной Белоруссии и Литвы. В Варшаве заявляют, что это "исторические польские земли". Если с Литвой и Белоруссией у Варшавы вряд ли что получится, то вариант с Украиной вполне реализуем, осталось только выбрать каким путем. Тут возможны варианты с введением войск, объединением Польши и Украины в союзное государство и т.д.

Между тем буквально три дня назад в районе польско-украинской границы была замечена большая колонна американской бронетехники, включающей больше сотни единиц различного транспорта, включая бронетранспортеры Stryker, бронеавтомобили International MaxxPro, армейские тягачи, спецтранспорт и прочее.