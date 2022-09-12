Войти
ТАСС

Прибытие большой партии ПЗРК зафиксировали около Артемовска

582
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что расчеты украинских ПВО равномерно распределяются по линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Доставка вооруженными формированиями Украины большой партии переносных зенитных ракетных комплексов Stinger зафиксирована в районе населенного пункта Артемовск. Об этом сообщил в пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие большой партии ПЗРК американского производства Stinger", - отметил он.

По словам Марочко, на данный момент расчеты украинских ПВО равномерно распределяются по линии соприкосновения. "В состав расчета к данному комплексу входят два военнослужащих, которые прошли обучение за рубежом", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
22.11.2021
Корабль антитеррора. Черноморский флот получит новый «трансформер»
07.07.2020
Президент Украϊни: в День ВМС Украины президент осмотрел прохождение военных кораблей и техники
11.03.2020
Эксперт рассказал о наращивании НАТО числа учений у границ с Россией
22.11.2019
Киев продолжает ликвидацию украинской оборонной промышленности
29.07.2016
США ограничились поставкой Украине беспилотников мини-класса
10.03.2015
Оружейный бизнес по-президентски
11.12.2012
Почему солдаты не доверяют отечественным БТР? Часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:09
  • 3
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 13.09 00:04
  • 31791
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»