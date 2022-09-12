Прибытие большой партии ПЗРК зафиксировали около Артемовска

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что расчеты украинских ПВО равномерно распределяются по линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Доставка вооруженными формированиями Украины большой партии переносных зенитных ракетных комплексов Stinger зафиксирована в районе населенного пункта Артемовск. Об этом сообщил в пятницу офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие большой партии ПЗРК американского производства Stinger", - отметил он.

По словам Марочко, на данный момент расчеты украинских ПВО равномерно распределяются по линии соприкосновения. "В состав расчета к данному комплексу входят два военнослужащих, которые прошли обучение за рубежом", - добавил он.