Борисов вместе с главнокомандующим ВС Мьянмы посетил космодром Восточный

Во время визита на космодром Мин Аун Хлайн осмотрел действующий стартовый и технический комплексы ракеты-носителя "Союз-2", а также посетил строящийся стартовый комплекс для ракет "Ангара"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса и премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн посетили космодром Восточный после работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщил в пятницу Роскосмос.

"Мин Аун Хлайн посетил космодром после работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов ознакомил лидера Мьянмы с инфраструктурой Восточного и рассказал о перспективах развития космодрома", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что во время визита на космодром главком Мьянмы осмотрел действующий стартовый и технический комплексы ракеты-носителя "Союз-2", а также посетил строящийся стартовый комплекс для ракет "Ангара".

В сообщении также отмечается, что в ходе работы форума Борисов провел встречу с министром науки и технологий Мьянмы Мью Тейн Чжо, на которой стороны обсудили совместные проекты в космической сфере.