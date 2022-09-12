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Военное обозрение

Российская бронетехника, участвующая в СВО, оборудуется дополнительной защитой прямо на месте

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Источник изображения: topwar.ru

Российская бронетехника, участвующая в специальной военной операции на Украине, оборудуется дополнительной защитой прямо на месте, это предусмотрено конструкцией боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Об этом сообщил начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков.

Вся российская бронетехника, выпускаемая с 2021 года, идет с доработками, позволяющими в полевых условиях устанавливать элементы дополнительной защиты типа противокумулятивных решетчатых экранов для защиты бортов и кормы, а также дополнительной брони. Комплекты защиты производятся отдельно и поставляются в войска. Установленные экраны позволяют защитить бронетехнику от гранатометных выстрелов, что уже не раз происходило в рамках СВО.

Созданы комплекты дополнительной защиты для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 и обеспечены поставки данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции (...) Машины с 2021 года выпускаются уже с доработками, обеспечивающими монтаж комплектов дополнительной защиты экипажем непосредственно в войсках в преддверии боевого применения

- пишет газета "Красная Звезда"

О появлении комплектов дополнительной защиты для танков, БМП и БТР, заговорили по итогам боевых действий в Сирии. В Минобороны учли опыт применения танков сирийскими танкистами, которые для дополнительной защиты начали устанавливать решетчатые экраны. В 2019 году автобронетанковое управление министерства обороны РФ сообщило о разработке российской дополнительной защиты для бронетехники и анонсировало ее поступление в войска. Кроме того, в конструкцию боевой техники ввели специальные крепления для установки тех же экранов. С прошлого года доработки внедрены в производство и устанавливаются на все серийные машины.

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БМП-2
БМП-3
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
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