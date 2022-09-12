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Очередная американская военная помощь Украине

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8 сентября 2022 года министерство обороны США объявило о выделении нового пакета американской военной помощи Украине на сумму 675 млн долларов. Кроме того, в тот же день Государственный департамент США уведомил Конгресс США о намерении администрации выделить дополнительно 2 млрд долл по линии американской военной помощи (Foreign Military Financing) на долгосрочные программы - 1 млрд долларов Украине и 1 млрд долл для 17 других 17 восточноевропейских стран.

Обучение американскими инструкторами украинских военнослужащих стрельбе из 105-мм буксируемых гаубиц М119А3 армии США на территории Германии, август 2022 года (с) кадр из видео via Ukraine Weapons Tracker @UAWeapons

Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля теперь достигла 14,5 млрд долл. Общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 17,2 млрд долл.

Согласно информации министерства обороны США, новый пакет военной помощи Украине в размере 675 млн долл уже традиционно выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и представляет собой оперативное выделение имущества из наличия министерства обороны США.

В новый объявленный пакет входят:

- неназываемое количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- четыре буксируемые гаубицы калибра 105 мм [видимо, М119] и 36 тысяч артиллерийских выстрелов к ним калибра 105 мм;

- 100 бронированных автомобилей HMMWV;

- 50 бронированных медицинских машин;

- "дополнительное" количество противорадиолокационных ракет HARM;

- дополнительные гранатометы (видимо, 40 мм противопехотные автоматические Mk 19) и стрелковое оружие;

- 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

- более 5000 противотанковых систем (не расшифровывается);

- 1000 кассетных снарядов калибра 155 мм системы дистанционного минирования Remote Anti-Armor Mine (RAAM) (с противотанковыми минами);

- приборы ночного видения и другое имущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
HMMWV
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