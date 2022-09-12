Установочную партию нового истребителя Checkmate произведут в 2026 году

Планируется, что построят четыре опытных образца самолета

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Установочную партию перспективных российских однодвигательных истребителей Су-75 Checkmate произведут в 2026 году. Об этом говорится в материалах (имеются в распоряжении ТАСС), представленных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Легкий тактический самолет Су-75, <…> 2026 год - производство установочной партии", - сказано в материалах.

Установочная партия представляет собой первую промышленную партию, изготовленную для подтверждения готовности к запуску производства тех или иных изделий.

Ранее генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью ТАСС сообщал, что компания планирует построить четыре опытных образца Checkmate.

ВЭФ прошел во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Организатором форума выступал Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

О самолете

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в ОАК) был впервые представили на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.