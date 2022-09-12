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ТАСС

Минобороны планирует усилить существующие танки активной защитой "Арена-М"

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Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М")
Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М").
Источник изображения: einsatz_nt (via "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive )

На данный момент ведутся опытно-конструкторские работы, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующих танков, предполагается усиление бронетанковой техники комплексом активной защиты "Арена-М". Об этом заявил начальник Главного танкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков в интервью газете "Звезда".

"В рамках государственной программы вооружения ведутся опытно-конструкторские работы по модернизации существующего парка танков, в том числе и с установкой комплекса активной защиты "Арена-М", значительно повышающего защищенность боевой машины от противотанковых управляемых ракет и ручных противотанковых гранатометов", - сказал он.

Предполагается, что разрабатываемый комплекс активной защиты при необходимости можно установить на любой образец бронетанкового вооружения и техники.

Комплекс активной защиты "Арена-М" разработки Конструкторского бюро машиностроения представляет собой установленную на боевой машине систему, которая предназначена для защиты от противотанковых гранат и противотанковых управляемых ракет. Так, в российский комплекс "Арена" производства КБМ входит многофункциональная радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, которая обнаруживает цели. Для прицельного поражения снарядов применяются защитные боеприпасы узконаправленного действия, обладающие высоким быстродействием и размещенные по периметру башни танка в специальных установочных шахтах. 

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Страны
Россия
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
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